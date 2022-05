TENZING Natural Energy, de volledig plantaardige en caloriearme energiedrank met een positieve impact op de planeet, is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. Na een succesvolle introductie in het Verenigd Koninkrijk, is het merk met 100% Nederlandse roots nu te koop bij Albert Heijn, Jumbo en flitsbezorgdienst Gorillas. Oprichter Huib van Bockel heeft een duidelijke missie: “We willen de markt opschudden door een natuurlijk alternatief te bieden voor de traditionele energiedranken en transparant te zijn over onze impact op de natuur.”

TENZING Natural Energy bevat 60% minder suiker dan energiedranken en bestaat volledig uit plantaardige ingrediënten, zoals groene koffie, groene thee, acerola en himalayazout. TENZING heeft zichzelf de missie gesteld om positieve impact te maken op de planeet. Het merk is B-corp gecertificeerd en opereert volledig CO2-negatief. De groene thee in de drank beschikt over het Rainforest Alliance-keurmerk, het blikje is eindeloos recyclebaar en vrij van de chemische stoffen. Bovendien doneert TENZING 5% van de winst aan milieuprojecten, zoals ‘Clean up Basecamp’, dat afval opruimt op de Mount Everest.

De natuurlijke kracht van planten

TENZING werd in bedacht door Nederlander Huib van Bockel. Tijdens een reis door Azië ontmoette hij de zoons van Tenzing Norgay, de man die samen met Edmund Hillary in 1953 als eerste ooit de top van de Mount Everest bereikte. Zij vertelden hem over Tenzings verbondenheid met de natuur, zijn teamspirit, zijn hang naar avontuur en zijn ambitie om de eerste mens op de hoogste top ter wereld te zijn. Van Bockel maakte kennis met het elixer dat tijdens expedities in de Himalaya gedronken wordt. Het bevat natuurlijke energie van planten, die goed is voor de geest, het lichaam én Moeder Aarde.

Het idee van TENZING Natural Energy was geboren en Van Bockel en de familie Tenzing werden zakenpartners. TENZING werd vijf jaar geleden als eerste geïntroduceerd in Engeland. Het merk is er inmiddels in elke supermarkt verkrijgbaar en heeft al jaren het snelst groeiende marktaandeel van alle energiedranken.

Het bewijst dat de nieuwe generatie toe is aan iets anders, zegt Van Bockel: “Traditionele energiedranken gebruiken veel suiker en artificiële ingrediënten. Het verdiende geld investeren zij vervolgens weer in marketingactiviteiten met veel CO2-uitstoot. Wij doorbreken die cirkel, door al onze ingrediënten uit de natuur te halen, 60% minder suiker te gebruiken, en vervolgens al onze energie weer terug de natuur in te steken.”

Totale transparantie

TENZING streeft ernaar op een wereldwijd toonaangevend merk op het gebied van duurzaamheid te zijn. In zijn Take Action-plan beschrijft Van Bockel uitgebreid wat het merk onderneemt om daad bij woord te voegen. Zo vermeldt TENZING de CO2-uitstoot van zijn producten op de verpakking en heeft diverse initiatieven om die uitstoot te verlagen. Wat nog niet verlaagd kan worden, wordt gecompenseerd. Hiermee is TENZING de eerste CO2-negatieve frisdrank ter wereld en daagt het andere merken uit om ook transparant te zijn over hun impact.

“Onze missie is om energie te lenen van de natuur en ervoor te zorgen dat we meer teruggeven dan we nemen,” zegt Van Bockel. “Het is mooi te zien dat vandaag de dag steeds meer mensen bewuster met eten en drinken omgaan, maar ook met de impact van de merken die ze kopen op onze planeet. Want er gaat niks boven het beklimmen van ongerepte bergen, het surfen op schone oceanen en hardlopen in gezonde, frisse lucht.”

Verkrijgbaarheid

TENZING Natural Energy is verkrijgbaar bij Albert Heijn Jumbo en flitsbezorgdienst Gorillas in blikken van 250 milliliter, in de smaken Original, Raspberry & Yuzu, Pineapple & Passionfruit and Blackberry & Acai. Daarnaast is het merk verkrijgbaar bij diverse sportscholen en hockeyclubs.