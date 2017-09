TenneT, IBM en Vandebron winnen ICT milieu award met slimme inzet batterijen om stroom op te slaan

Stroom uit duurzame bronnen is niet altijd in gelijke mate beschikbaar. De uitdaging van de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is om te zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van het variabele aanbod van elektriciteit. Met innovatieve blockchaintechnologie faciliteert TenneT de afstemming van het variabele aanbod met de vraag naar elektriciteit.

Stroom opslaan in accu’s

IBM, TenneT en Vandebron hebben hiervoor een slimme, decentrale oplossing bedacht die gebruik maakt van blockchaintechnologie. De oplossing maakt het mogelijk dat een grote groep consumenten stroom tijdelijk opslaat in accu’s thuis of in hun elektrische auto. Zo hoeft er geen duurzame energie verloren te gaan als het aanbod door heel veel zon en/of wind te groot is en kan de duurzame stroom gebruikt worden wanneer het nodig is, waardoor er minder fossiele energie wordt gebruikt. De ICT Milieu Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ICT-project met een significante positieve impact op het milieu, door slimme innovatieve oplossingen voor energiebesparing of de terugwinning van grondstoffen. De jury is erg te spreken over de samenwerking tussen verschillende partijen om de flexibiliteit op het elektriciteitsnetwerk te vergroten met innovatieve ICT-oplossingen. Ze zien bovendien de potentie voor opschaling van de oplossing en andere slimme toepassingen die de energietransitie mogelijk gaan maken.

Pilot