TenCate Grass Group partner in eerste circulaire verwerkingsfabriek voor kunstgras in Nederland

Moederbedrijf TenCate Grass Group investeert in de oprichting van GBN Artificial Grass Recycling B.V. (GBN-AGR). Dit bedrijf zal vanaf eerste kwartaal 2020 in het Westelijk Havengebied in Amsterdam kunstgras recyclen tot hoogwaardige circulaire grondstoffen die kunnen worden hergebruikt in de industrie en in de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Tot die tijd neemt verwerkingsbedrijf GBN-AGR oud kunstgras in op een tijdelijke locatie.

CEO TenCate Grass Group, Michael Vogel: “TenCate Grass streeft ernaar het meest innovatieve en duurzame kunstgras te leveren met een zo klein mogelijke belasting voor het milieu. We zijn daarom verheugd om samen te werken met dé expert op het gebied van recycling GBN Groep. Met dit initiatief nemen we onze verantwoordelijkheid voor de hele kunstgrasketen, van productie tot verwerking tot hergebruik. Hiermee zetten we een eerste stap in wereldwijd circulair werken.”

GBN-AGR werkt aan 100% circulaire verwerking van kunstgras, zodat BRL-certificering mogelijk wordt. Hiermee kan aan zowel opdrachtgevers als afnemers van circulaire grondstoffen een volledig transparant en hoogwaardig proces worden gegarandeerd. GBN-AGR zal jaarlijks een impact rapport publiceren, dat onder andere aangeeft hoeveel vierkante meters kunstgras zijn verwerkt, tot welke grondstoffen of producten, en waar de producten zijn beland.