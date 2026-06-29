Op donderdag 18 juni kwamen tomatentelers, adviseurs en experts bijeen bij Tomatoworld voor een interactieve Verdiepingstalk over Nesidiocoris (Nesi) en de impact op weerbaar telen. Tijdens de bijeenkomst stonden kennisdeling, praktijkervaringen en het gezamenlijk bespreken van uitdagingen en mogelijke strategieën centraal.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Tomatoworld in samenwerking met Koppert, Royal Brinkman en Glastuinbouw Nederland. Deelnemers kregen inzicht in actuele ontwikkelingen rondom Nesi, ervaringen vanuit de praktijk en nieuwe inzichten op het gebied van biologische gewasbescherming en monitoring.

Actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen rondom Nesi

Floris van der Helm en Olga Kostenko van Koppert gaf een overzicht van de actuele situatie rondom Nesi in de tomatenteelt en de uitdagingen die telers hierbij ervaren. Daarbij werd ingegaan op de opbouw van biologische weerbaarheid, de inzet van Macrolophus en de ervaringen die momenteel worden opgedaan in de praktijk.

Martijn Maat van Royal Brinkman deelde vervolgens praktijkobservaties en ervaringen vanuit de dagelijkse begeleiding van telers. Hierbij werd stilgestaan bij de verschillen tussen bedrijven, de uitdagingen rondom scouting en monitoring en het belang van het tijdig herkennen van signalen in het gewas.

Nieuwe mogelijkheden voor vroege detectie

Ook was er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van datagedreven monitoring. Tijdens een korte pitch liet Fermata zien hoe AI en vision-technologie kunnen bijdragen aan het vroegtijdig detecteren van plagen en ziekten in de kas. De technologie biedt kansen om signalen sneller te herkennen en telers te ondersteunen bij het nemen van onderbouwde teeltbeslissingen.

Open gesprek tussen telers en experts

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de interactieve uitwisseling tussen telers. Aan de hand van praktijkscenario’s gingen deelnemers met elkaar in gesprek over verschillende situaties waarin Nesi voorkomt, de rol van Macrolophus en de afwegingen die telers maken bij het kiezen van een strategie. Juist deze open discussie zorgde voor waardevolle inzichten en herkenbare praktijkvoorbeelden.

De bijeenkomst onderstreepte het belang van samenwerking en kennisdeling binnen de sector. Vraagstukken rondom weerbaar telen worden steeds complexer en vragen om een combinatie van praktijkervaring, biologische kennis en innovatieve technologieën. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, kunnen telers beter inspelen op de uitdagingen van vandaag én morgen.

Over Tomatoworld

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