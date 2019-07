Telecompartijen schalen Recycle Movement op

Vandaag stapt ook Samsung in de Recycle Movement die T-Mobile en Closing the Loop vorig jaar gezamenlijk zijn gestart. Met deze toevoeging wordt het voor consumenten nog interessanter om een bijdrage te leveren aan de reductie van e-waste, elektronisch afval. De Nederlandse telecomsector is vanaf vandaag weer een stapje dichterbij volledige circulariteit.

Programma’s die stimuleren om telefoontoestellen te recyclen zijn hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat slechts 25% van de twee miljard toestellen die jaarlijks worden geproduceerd voor recycling wordt aangeboden. In de strijd tegen de snel groeiende stroom e-waste introduceerde T-Mobile vorig jaar de Recycle Deal. Met de Recycle Deal creëerde T-Mobile samen met Closing the Loop de Recycle Movement waarmee de circulariteit van smartphones gestimuleerd wordt. Met het aansluiten van Samsung, komt de Recycle Movement in een volgende versnelling.

Bijdragen aan afvalvermindering

De Nederlandse consument kreeg vorig jaar voor het eerst de mogelijkheid de aanschaf van een toestel te combineren met circulariteit. De samenwerking tussen T-Mobile en Closing the Loop streeft ernaar een nieuwe mobiele telefoon in Nederland te compenseren door een afvaltelefoon in te zamelen vanuit ontwikkelingslanden. Deze wordt vervolgens gerecycled of aangeboden voor hergebruik.

Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt T-Mobile Nederland: ”Als telecomprovider vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te pakken en actief bij te dragen aan circulariteit in de telecomsector. Die verantwoordelijkheid stopt pas aan het eind van de levensduur van een toestel, daarom is Closing the Loop onze partner voor de Recycle Deal. Klanten kopen de nieuwste smartphone en dragen zij tegelijk bij aan het reduceren van e-waste. Nu ook Samsung aan boord stapt kunnen we nog grotere stappen maken en per nieuw verkocht Samsung Galaxy S10E toestel maar liefst twee afvaltelefoons van de vuilnisbelt redden.”

Closing the Loop

Dankzij de samenwerking met Samsung worden voor elk verkocht toestel, de Samsung Galaxy S10e, niet één, maar twee afvaltelefoons ingezameld en gerecycled via de aanpak van Closing the Loop. Zo draagt de aanschaf van dit nieuwe toestel ook direct bij aan de reductie van e-waste. Veel van de toestellen die in Europa worden doorverkocht eindigen uiteindelijk op de vuilnisbelt in een ontwikkelingsland waar vaak geen mogelijkheden zijn voor recycling. De telecomsector blijft op het onderwerp e-waste wereldwijd ver achter lopen, blijkt uit onderzoek.

Joost de Kluijver, Directeur Closing the Loop: ‘’Het wordt steeds duidelijker dat een afval-vrije telecomsector haalbaar en heel logisch is. Dat ook de grootste telecomspelers hun schouders eronder zetten, bewijst dat de markt er klaar voor is. Een ding is zeker; samen kunnen we veel grotere stappen zetten. Ik hoop dat we ook anderen in de telecomsector inspireren deze trend verder voort te zetten.’’

Inzameling van niet 1, maar 2 afvaltelefoons

Het eerste toestel dat vanaf vandaag door zowel Samsung als door T-Mobile gecompenseerd wordt – door twee afvaltoestellen uit ontwikkelingslanden terug te halen voor recycling- is de Samsung Galaxy S10e.

Gerben van Walt Meijer van Samsung Nederland: ‘Als marktleider op het gebied van mobiele telefonie is het belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Ik ben blij dat we op deze manier nog meer kunnen bijdragen aan een circulaire economie samen met deze mooie partijen.’’

De consument kan optioneel kiezen voor de reeds bestaande Recycle Deal. De klant verkoopt het toestel aan het einde van het abonnement terug aan T-Mobile tegen een vooraf vastgestelde waarde en vervolgens wordt het toestel duurzaam gerecycled of aangeboden voor hergebruik.In de maanden juli, augustus en september worden bij aankoop van een Samsung Galaxy S10e, twee afvaltoestellen uit ontwikkelingslanden gehaald voor recycling.