Technische Unie werkt met Clean2Antarctica aan Zero Waste

Clean2Antarctica (C2A) is een avontuurlijk project waarbij Zero Waste en een schonere wereld centraal staan. Vandaag start C2A met een nieuwe ontdekkingsreis. Vanuit Amsterdam vertrekt Tallship Morgenster richting de Canarische Eilanden. Aan boord buigen zich twintig jongeren over vraagstukken rondom duurzaamheid. Technische Unie is partner van C2A en vraagt met het project aandacht voor het afvalprobleem.

De reis naar de Canarische Eilanden is de eerste etappe van de ‘Quest for Change’, waarmee bedrijven worden gestimuleerd anders te denken om tot een duurzame wereld te komen. De Quest is verdeeld in etappes van vier tot vijf weken waarin gemotiveerde jongeren tussen de 18 en 30 jaar nadenken over creatieve oplossingen voor grote bedrijven. C2A wil hiermee het bedrijfsleven verbinden met duurzaamheid.

Later dit jaar maakt C2A een tweede spannende reis. Initiatiefnemer Edwin ter Velde gaat op expeditie naar Antarctica met een wagen die is gemaakt van afvalplastic en die op zonne-energie rijdt. Met de expeditie wil hij duidelijk maken dat weggooien zonde is en dat we met afval veel kunnen doen.

Technische Unie als duurzame ketenregisseur

“Werken aan een circulaire economie en een duurzame samenleving vereist verandering, innovatie en lef om het avontuur aan te gaan. En dat is exact waar C2A voor staat. Het initiatief zorgt voor bewustwording van het afvalprobleem en attendeert ons dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen.” Zegt Jan Ferwerda, CEO bij Technische Unie. “Wij staan achter dit project, omdat wij in onze sector verbeteringen willen aanbrengen. Wij zijn ons bewust van het verschil dat wij kunnen maken als grootste technische groothandel van Nederland. Door nog meer te investeren in innovatie en circulaire oplossingen kunnen we onze keten van meer dan 700 leveranciers en 30.000 klanten helpen verduurzamen en ons afval verminderen. De verbindende rol die wij hebben tussen leveranciers en klanten helpt ons dat proces te versnellen én ons als duurzame ketenregisseur te ontwikkelen. We zijn dan ook verheugd dat inmiddels zes van onze leveranciers C2A actief steunen.”

De samenwerking met C2A is onderdeel van een groter MVO beleid van Technische Unie. De groothandel heeft de ambitie om de groenste kennis- en distributiepartner te zijn en besteedt sinds enkele jaren nog meer aandacht aan het milieu. Zo is eind 2017 het Inspiratiecentrum Duurzaamheid geopend. Dit kennis-en belevingscentrum biedt een overzicht van oplossingen op het gebied van bestaande en nieuwe gebouwen. Technische Unie zet ook slimme retourlogistiek in waardoor minder kilometers worden gereden. Daarnaast worden chauffeurs gestimuleerd om schoner te rijden. Hiermee is al een CO2-reductie van 20% bereikt.