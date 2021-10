Teamplast legt focus op duurzaamheid kunststofverpakkingen met nieuw label Ekopac

Partner



Teamplast, een bedrijf waar dagelijks duizenden kunststof producten worden geproduceerd, lanceert vandaag haar nieuwe label Ekopac. Volgens mede-eigenaar Gerard van Amerongen een belangrijke stap voor de organisatie. “Een terechte uitbreiding van onze activiteiten waarbij Ekopac de focus legt op het verduurzamen van een verpakking zonder de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Waarbij we vanuit Teamplast onze maatschappelijke verantwoordelijkheid al écht serieus nemen, legt dit team nog meer focus op het verduurzamen van onze productontwikkeling en interne processen”.

Een nieuw team met jarenlange ervaring binnen de verpakkingsindustrie en de ambitie om het voor mens en milieu beter te doen. Ekopac staat klaar voor brand-owners met ieder verpakkingsvraagstuk. Ze denkt mee, adviseert, ontwikkelt en begeleidt tot aan productie. Iedere stap die een verpakking aflegt wordt getoetst op zijn impact op het welzijn van mens en milieu.

Ekopac gelooft dat de wereld duurzame verpakkingen nodig heeft die bijdragen aan een circulaire economie. Met een uitgedragen strijdplan om aan ieder product waarde toe te voegen door een unieke verpakking die gebruiksvriendelijk en duurzaam is.

Ekopac maakt het verschil door haar jarenlange ervaring in de verpakkingsindustrie. Waar Teamplast zich al heeft bewezen als deskundig, innovatief en vindingrijk, zal Ekopac laten zien dat dit ook geldt op het gebied van duurzaamheid. Mede-eigenaar Robin Koning gelooft dat er voor ieder product een duurzame oplossing is. “Een goed netwerk met de juiste partners zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. We geloven dat er meerdere toepasbare oplossingen zijn om circulariteit te bereiken en houden hierin een open vizier”.

Ekopac gebruikt haar website als open kanaal voor het delen van interessante informatie als het gaat over duurzaamheid binnen de verpakkingsindustrie. Er is aandacht voor onderwerpen zoals recycling, alternatieve materialen en mooie initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu.

We redefine plastic packaging, meet Ekopac!