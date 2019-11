Team science leidt tot doorbraak in CO2-conversie

Onderzoekers uit Utrecht en Eindhoven hebben samen met chemieconcern BASF het mechanisme achter CO 2 -conversie ontrafeld. “We hebben deze puzzel kunnen oplossen vanwege een fantastische samenwerking”, zegt onderzoeksleider Bert Weckhuysen. “Dit onderzoeksresultaat is het sluitstuk van een reeks publicaties die samen hiertoe opbouwen.” De onderzoekers publiceerden hun resultaten op 25 november in Nature Communications.

Scheikundigen van de Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en BASF beschrijven in deze publicatie hoe met behulp van zowel theoretische en experimentele methodes de conversie van CO 2 verloopt over metaaloppervlakken. Het omzetten van CO 2 , een belangrijk broeikasgas, naar nuttige chemische bouwstenen om bijvoorbeeld hernieuwbare energie uit zon of wind in op te slaan, biedt tal van mogelijkheden. Meer specifiek kan het bijdragen aan het reduceren van de CO 2 -uitstoot, anderzijds maakt het in principe ook mogelijk om nuttige basischemicaliën rechtstreeks uit CO 2 te gaan maken.

Drie eerste auteurs

Bijzonder aan deze publicatie is dat de drie eerste auteurs een even groot aandeel aan deze doorbraak hebben geleverd: Charlotte Vogt, Matteo Monai en Ellen Sterk.