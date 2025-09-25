Team Duurzaam IJs gaat samenwerken met schaatsbaan De Westfries in Hoorn. Dat maakte Boudewijn den Herder (CCO van Essent) gisteren bekend bij de presentatie van de schaatsploeg van Team Essent. Het is de eerste ijsbaan waar het consortium – bestaande uit de KNSB, Essent en Daikin – aan de slag gaat. Den Herder: “Nederland is een schaatsland. Als we willen dat toekomstige generaties nog plezier beleven op het ijs, moeten we nú beginnen met het zetten van stappen richting verduurzaming.”

De pilot richt zich in de eerste plaats op een grondige analyse van het huidige energieverbruik en de technische systemen van de ijsbaan. Pas daarna worden vervolgstappen bepaald: van ‘quick wins’ tot mogelijke grotere verduurzamingsmaatregelen.

“De gemeente Hoorn is trots dat we als eerste mee gaan doen aan dit landelijke verduurzamingsproject”, zegt Arthur Helling, als wethouder verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid en energie. “Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst kunnen blijven schaatsen op onze Westfriese ijsbaan.

Toekomstbestendig maken van de schaatssport

Schaatsen hoort bij de Nederlandse cultuur. Helaas komt natuurijs als gevolg van de klimaatverandering minder vaak voor. Om te kunnen blijven schaatsen zijn we vooral aangewezen op kunstijsbanen. Maar energiekosten lopen op – bijvoorbeeld door geopolitieke ontwikkelingen – en dat zet het voortbestaan van veel banen onder druk. Het doel van Team Duurzaam IJs is om alle Nederlandse kunstijsbanen te ondersteunen bij structurele verduurzaming – om zo de toekomst van Nederlandse schaatssport veilig te stellen.

“Dat doen we niet alleen, maar in een consortium van experts en altijd sámen met de betreffende ijsbanen”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. “Team Duurzaam IJs gaat de handvatten aanreiken, maar de ijsbanen blijven zelf verantwoordelijk voor de benodigde investeringen. Daarom is het cruciaal dat we dit samen oppakken. De samenwerking met de ijsbaan in Hoorn is wat ons betreft slechts de eerste stap.”

Dat beaamt Walter Grootveld, directeur van Essent Infrastructure Solutions. “We hebben met Team Duurzaam IJs erg veel technische kennis in huis. In Hoorn gaan we leren hoe we die kennis kunnen inzetten om een ijsbaan te helpen bij de verduurzaming, om daarna een schaalbare aanpak voor andere kunstijsbanen te ontwikkelen.”

WK Shorttrack

Michel Kerkhof, senior manager business development van Daikin vult aan: “Met het WK Shorttrack in Ahoy hebben we laten zien dat we enorme winst kunnen realiseren in de duurzaamheid van een tijdelijke kunstijsbaan. In de samenwerking met De Westfries vertalen we deze ervaringen naar een vaste kunstijsbaan.”