TCS sluit partnership met CSR Europe om duurzame innovatie te stimuleren

Tata Consultancy Services (TCS), een internationale en toonaangevende organisatie voor IT-diensten, consulting en bedrijfsoplossingen, kondigt een partnership met CSR Europe aan. CSR Europe is het vooraanstaande bedrijfsnetwerk voor Corporate Sustainability and Responsibility dat bedrijven en industriële sectoren ondersteunt in hun transformatie naar duurzame groei. Voor CSR Europe’s volgende SDG-top, vestigt TCS de aandacht op de cruciale rol die technologie speelt in het stimuleren van innovatie om de CO2-doelstellingen van Europa tegen 2030 te bewerkstelligen. Het behalen van deze doelstellingen is essentieel voor een groener en duurzamer Europa.

De SDG-top vindt plaats van 11 tot 14 oktober en brengt Europese thought leaders uit het bedrijfsleven, de industrie, overheden en de academische wereld samen. Het doel is om de ambitie voor een duurzamer Europa nieuw leven in te blazen, in overeenstemming met de doelstellingen van de European Green Deal van de Europese Commissie. De SDG-top is gratis en voor iedereen toegankelijk. De virtuele stand van TCS is online te vinden.

“Teruggeven aan de maatschappij is al sinds de start van ons bedrijf één van de kernwaarden van TCS. Voor de huidige generatie is er niets crucialer dan het realiseren van de fundamentele verschuiving naar een duurzame samenleving”, aldus Sapthagiri Chapalapalli, Head of TCS Europe. “Wij geloven dat deze fundamentele verschuiving niet louter een mindset is. We hebben technologie, innovatie en praktische oplossingen nodig die bedrijven, organisaties en mensen in staat stellen om daadwerkelijk duurzamer en doelgerichter te leven en te werken. Om dit mogelijk te maken, stellen wij onze kennis graag ter beschikking en betrekken we ons ecosysteem van partners, academici en startups hierbij.”

“Een wereldwijde portfolio van zakelijke en technologische oplossingen en diensten, en een sterke maatschappelijke betrokkenheid maakt van TCS een ideale partner voor CSR Europe’s SDG-top,” zegt Stefan Crets, Executive Director CSR Europe. “Europa heeft een ambitieus doel gesteld om in 2050 Net Zero te worden. Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, stelde tijdens de recente TCS Pace lancering dat 50% van de technologie die we daarvoor nodig hebben nog uitgevonden moet worden. Dit betekent dat een groener Europa uiteindelijk afhankelijk zal zijn van verregaande innovatie en samenwerkingen in de tech-sfeer. CSR Europe-leden en bedrijven als TCS zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen om dit proces te versnellen.”

Om duurzame bedrijfsinitiatieven te bevorderen, maakt TCS gebruik van zijn Europese innovatienetwerk dat toegang biedt tot intellectuele, technologische, financiële en zakelijke middelen. Als onderdeel daarvan heeft TCS onlangs TCS Pace in Europa gelanceerd, waarbij academici, overheidsinstellingen, startups en technologieleveranciers met Europese klanten worden samengebracht om te innoveren en duurzame ontwikkeling in Europa te stimuleren.

In juni 2021 kondigde TCS eigen plannen aan om tegen 2025 wereldwijd 70% van zijn absolute uitstoot van broeikasgassen te verminderen in Scope 1 en Scope 2; en om tegen 2030 een netto-uitstoot van nul te bereiken.