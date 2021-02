Tarkett ontvangt twee awards voor duurzaamheid

Tarkett ontvangt voor de eerste keer een platina onderscheiding van EcoVadis, het hoogste niveau van maturiteit in duurzaamheid dat een organisatie kan bereiken. Tarkett staat nu in de top 1% van de bedrijven, beoordeeld door EcoVadis in de branche. Bovendien heeft Tarkett voor de eerste keer in zijn geschiedenis een B-score behaalt op basis van de CDP Climate Change beoordeling.

Tarkett is verkozen als één van de duurzaamste bedrijven ter wereld op basis van de duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis

EcoVadis is één van ’s werelds grootste aanbieders van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven en beoordeelt elk jaar 75.000 organisaties in meer dan 160 landen. Ze beoordelen het beleid, de acties en de resultaten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op vier thema’s en 21 verschillende MVO-criteria, waaronder milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. Steeds meer klanten vragen om de EcoVadis-score van Tarkett en Tarkett zet EcoVadis zelf ook in om zijn belangrijkste leveranciers te beoordelen.

De snelle evolutie van de rating naar platina, was mogelijk door een gezamenlijke teaminspanning. De volledige informatie die wordt gebruikt door EcoVadis voor de beoordelingen, is gepubliceerd in het Tarkett 2019 CSR-rapport. Het CSR-rapport 2020 wordt binnenkort gepubliceerd.

Tarkett ontvangt B-score op basis van CDP Climate Performance beoordeling

Tarkett heeft tevens voor de eerste keer in zijn geschiedenis een B-score behaald (managementniveau) in de klimaatprestatieclassificatie van CDP. Dit illustreert de toegenomen volwassenheid van Tarkett in de strijd tegen klimaatverandering en de vooruitgang op het gebied van circulaire economie.

CDP is een wereldwijde non-profitorganisatie die ’s werelds meest toonaangevende platform voor het bekend maken van milieuprestaties beheert. Ruim 9.600 bedrijven die meer dan 50% van de wereldwijde marktkapitalisatie in handen hebben maken elk jaar hun milieuprestaties bekend via CDP. Ook steden en regio’s uit meer dan negentig landen maken op deze manier gebruik van de diensten van CDP. Tarkett is ervan overtuigd dat het zijn score in de nabije toekomst verder kan verbeteren .

Tarkett’s duurzaamheidsdoelstellingen 2019

Tarkett heeft in zijn ‘Change to Win’ strategisch plan van 2019 diverse duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren bepaald. Hieronder staan enkele van deze doelstellingen weergegeven.* Tarkett is van plan om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verminderen ten opzichte van 2020 (Scope 1&2 broeikasgasuitstoot kgCO2e/m²).

Wilt u meer weten over Tarkett zijn benadering van duurzaamheid? Lees dan meer over de duurzaamheidsaanpak.

* Tarkett wil tegen 2030 30% van de gerecyclede (gerecyleerde (BENL)) grondstoffen (in aangekocht volume) realiseren.