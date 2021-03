Tarkett onthult zijn nieuwste modulaire en circulaire vinylcollectie, iD Inspiration

Tarkett en Studio 5*5 onthullen vandaag officieel de nieuwe ultra-realistische modulaire en circulaire vinylcollectie, iD Inspiration, vanuit het Atelier in Parijs. Deze nieuwe collectie is ontworpen voor een snel veranderende wereld en maakt gebruik van de kracht van de natuur om aangename interieurs te creëren. Tarkett’s unieke high-definition digitale printtechnologie legt de schoonheid van zowel hout als steen vast en benadrukt subtiele details in nerf, textuur en kleur. iD Inspiration zal vanaf mei 2021 officieel beschikbaar zijn in Europa.

De ID Inspiration collectie staat voor design, finesse en precisie waarmee ontwerpers eenvoudig een vloer kunnen creëren en een ruimte flexibel kunnen transformeren. De collectie omvat 100 stijlen (van hedendaags tot klassiek, van zacht tot opvallend) en 7 formaten. iD Inspiration combineert de verfijning van high-definition printen met een ultra-mat effect. Bovendien combineert de nieuwe vinylcollectie een uitzonderlijke resistentie met duurzaamheid dankzij Tarkett’s baanbrekende PU-technologie TEKTANIUM™.

Human-Conscious Design

iD Inspiration is een voorbeeld van het Human-Conscious Design™ (mensbewust design) van Tarkett. Circulaire economie, innovatie met goede materialen en een optimale binnenluchtkwaliteit, zijn essentiële elementen die Tarkett in al zijn collecties doorvertaalt om zo toekomstige generaties te ondersteunen. Doordat iD Inspiration is geïnspireerd door de natuur en het buitenleven naar binnen brengt, verbetert Tarkett ons welzijn binnenshuis.

iD Inspiration is ontworpen en gemaakt in Europa. De vinylcollectie is geprint met inkten op waterbasis, bevat geen ftalaten en voldoet aan verbeterde milieu- en binnenluchtkwaliteitsnormen. De collectie heeft een ultralage VOS-uitstoot, wat een optimale luchtkwaliteit binnenshuis garandeert. De collectie hoort ook thuis in de circulaire economie. De tegels bevatten tot 40,7% gerecycled materiaal en al het iD Inspiration-snijafval kan worden gerecycled via Tarkett’s ReStart® recycling- en terugnameprogramma. Ten slotte, kunnen click stroken en tegels na gebruik ook worden gerecycled via ReStart®.

Drie designfamilies

Drie designfamilies – Naturals, Authentics en Classics – maken gebruik van respectievelijk digitaal printen, diepdruk en rotogravure om de meest ultra realistische modulaire vinyl vloerbedekking op de markt te produceren.

Voor elk ontwerp van de Naturals-collectie wordt een scan van een zorgvuldig geselecteerd stuk hout of steen gemaakt om de natuurlijke onvolmaaktheden en nuances over te brengen op een digitale print – een revolutionaire mijlpaal in het ontwerp van modulair vinyl. Terwijl traditionele vloerbedekking meestal wordt beperkt door het gebruik van herhalende patronen (3 m² voor traditionele rotogravure), bieden de iD Inspiration Naturals een ultra-realisme door ontwerpen zonder herhalingen tot 12 m2, wat overeenkomt met 50 unieke stroken (20 x 120 cm). Elke plank is uniek qua textuur en nerf, waardoor zeer realistische en verbluffende weergaven mogelijk zijn.

Ultramat effect, hoge prestaties en installatiegemak

iD Inspiration is voorzien van Tarkett’s unieke TEKTANIUM™ PU coating, die een ongeëvenaarde resistentie combineert met een ultramatte afwerking. Deze afwerking is zichtbaar vanuit alle hoeken, waardoor iD Inspiration tegels en stroken er zeer realistisch uitzien en minder licht weerkaatsen. De TEKTANIUM™ toplaag biedt ook een ongeëvenaarde resistentie tegen krassen, schuren, slijtage en vlekken. iD Inspiration is het enige product op de markt dat is voorzien van deze baanbrekende innovatie in vinyl vloerbedekking.

iD Inspiration is verkrijgbaar voor matig, zwaar en zeer intensief commercieel gebruik voor maximale duurzaamheid. Het belichaamt de technische precisie en hoge prestaties van alle Tarkett-producten en is bij uitstek geschikt voor interieurs in cafés en restaurants, scholen, woningen, winkels en kantoren. De collectie is snel en eenvoudig te installeren, verkrijgbaar in een lijm- of een kliksysteem op geselecteerde ontwerpen, waardoor het een ideale keuze is voor vlotte nieuwbouwprojecten en flexibele renovaties.

Met iD Inspiration Click Solid heeft Tarkett de stijfheid van iD Inspiration Click 30 & 55 versterkt, en is het van flexibel naar semi-stijf gegaan. De versteviging geeft de producten extra stabiliteit en biedt de mogelijkheid ze met strakke voegen rechtstreeks over bestaande vloeren en keramische tegels te leggen.