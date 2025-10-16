Tarkett introduceert DESSO Wonderful Wool II: een luxueuze collectie op maat gemaakte wollen tapijten en vloerkleden, verkrijgbaar in verschillende structuren, vormen en aardse tinten. De collectie staat voor vakmanschap, comfort en duurzaamheid en sluit perfect aan bij de huidige woontrends waarin natuurlijke materialen, zachte texturen en ambachtelijke details centraal staan.

De DESSO Wonderful Wool II collectie biedt volledige ontwerpvrijheid. Klanten kunnen kiezen uit verschillende wollen kwaliteiten, waaronder verfijnde bouclé-structuren en vloerkleden met afgeronde of Deens-ovale contouren. Het resultaat is een op maat gemaakte vloeroplossing die naadloos aansluit bij zowel klassieke als landelijke en eigentijdse interieurs.

Natuur en comfort

De collectie is vervaardigd van ethisch geproduceerde scheerwol uit Nieuw-Zeeland, afkomstig van schapen die in hun natuurlijke habitat leven. Deze hoogwaardige wol voelt niet alleen zacht aan en straalt warmte uit, maar draagt ook bij aan een verbeterde akoestiek en het opnemen van stofdeeltjes. Tijdens het stofzuigen worden de stofdeeltjes eenvoudig verwijderd, waardoor de luchtkwaliteit in huis verbetert, wat ideaal is voor woonkamers en slaapkamers.

Inspiratie uit het verleden

De collectie haalt inspiratie uit de beginperiode van de 20e eeuw, met aandacht voor donkere houtsoorten, vintage designs en klassieke patronen zoals visgraat en Hongaarse punt. Vloerkleden uit de DESSO Wonderful Wool II collectie combineren deze elementen en creëren een natuurlijke, warme uitstraling.

Ovale vormen, zoals de Deense variant, komen steeds vaker voor in hedendaagse interieurontwerpen. Ze geven ruimtes een evenwichtige en uitnodigende uitstraling en sluiten goed aan bij bijvoorbeeld natuurstenen vloeren. Kleuren zoals Chocolate Mousse benadrukken de warme en natuurlijke sfeer van de ruimte.

In slaapkamers draagt een kamerbreed DESSO Haydn tapijt bij aan zachtheid en ruimtelijkheid. In combinatie met harde materialen zoals hout en steen sluit het tapijt aan bij de Japandi-stijl, waarin minimalistische lijnen en natuurlijke materialen zorgen voor een rustige en evenwichtige sfeer. Het tapijt vangt daarnaast ook stof en vuil op, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en het bijdraagt aan een comfortabele en gezonde woonomgeving.