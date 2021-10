Tarkett en Ragn-Sells willen Estlandse ashopen tegen 2025 omvormen tot koolstofnegatieve grondstof voor vinylvloeren

Tarkett en het Zweedse milieubedrijf Ragn-Sells, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd met als doel om tegen 2025 koolstofnegatieve minerale vulstoffen voor vinylvloeren te ontwikkelen. Het calcium wordt gewonnen uit asbergen in Estland en het calciumcarbonaat wordt geproduceerd met behulp van koolstofafvangtechnologie.

In de afgelopen 50 jaar heeft Estland olieschaliegesteente verbrand om energie op te wekken. Als gevolg daarvan is meer dan 600 miljoen ton olieschalie-as in de natuur geloosd, wat het milieu zwaar heeft belast. Ragn-Sells heeft een gepatenteerde oplossing ontwikkeld om as om te zetten in nuttige minerale vulstoffen met behulp van koolstofvastleggingstechnologie. Honderdduizenden tonnen minerale vulstoffen, voornamelijk calciumcarbonaat, worden jaarlijks door Tarkett gebruikt voor hun vinyl vloerbedekkingen. Het calciumcarbonaat dat momenteel door Tarkett wordt gebruikt, is al koolstofneutraal. Met het calciumcarbonaat dat door Ragn-Sells wordt geproduceerd, zal naar verwachting een koolstofnegatieve voetafdruk worden gegenereerd. Het partnerschap met Ragn-Sells zal bijdragen aan de verwezenlijking van Tarkett’s doelstelling voor 2030 om 30% gerecycled materiaal te gebruiken voor zijn grondstoffen, waardoor de CO2-voetafdruk van het bedrijf uiteindelijk zal afnemen.

Een duurzame samenwerking om de CO2 voetafdruk te verkleinen

“De huidige maatschappij is gebaseerd op een niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ragn-Sells zet zich in om meer hulpbronnen terug in de kringloop te brengen. Om deze materiaalkringlopen te sluiten, moeten we samenwerken met andere belanghebbenden in de waardeketen”, zegt Pär Larshans, directeur Duurzaamheid bij Ragn-Sells Group. “Tarkett is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat onze visie en inzet deelt en we kijken er erg naar uit om onze samenwerking verder te ontwikkelen”, vervolgt de heer Larshans.

“Voor Tarkett heeft dit project de potentie om vloeren te produceren met grondstoffen die bijdragen aan de sanering van het milieu in Estland en tegelijkertijd kooldioxide op te vangen. Als gevolg hiervan zullen onze vinylvloeren een lagere koolstofvoetafdruk hebben en een grotere hoeveelheid gerecycled materiaal. Dit is precies het soort innovatieve en robuuste partnerschap, waarvan wij geloven dat het de weg zal vrijmaken voor een circulaire en koolstofneutrale samenleving”, aldus Arnaud Marquis, Chief Sustainability Officer bij Tarkett.