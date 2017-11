Tanja Roeleveld van Landal Greenparks verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar’ 2017

Op het 17de Nationaal Sustainability Congres, waar ruim 500 geïnteresseerden in duurzaamheid aanwezig waren, is vanmiddag Tanja Roeleveld (Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2017’. Maurits Groen (duurzame ondernemer pur sang) reikte de bokaal uit.

Deze ‘MVO-manager van het jaar’ verkiezing werd voor de vijfde keer georganiseerd. Vanaf deze editie is MVO-adviesbureau Sustainalize de organisator. Partner is dit keer Moonen Packaging.

Ruim 350 personen die werkzaam zijn als MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een deskundige jury heeft daaruit drie personen genomineerd voor de felbegeerde titel. Naast Tanja waren dit Niels van Geenhuizen (Program Manager Sustainability bij Arcadis) en Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface).

Abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) hebben hun voorkeursstem kunnen uitbrengen op een van de drie genomineerden. Deze stemming woog voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, konden de deelnemers via SMS stemmen op hun favoriete kandidaat. Deze stemming bepaalde de overige voor 40 procent.

De winnares ontving een cheque voor een geheel verzorgd weekend voor twee personen in duurzaam Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks

Jaarlijks ontvangt Landal GreenParks ruim 2,5 miljoen gasten op een van de 85 parken voor een onvergetelijke vakantie. Tanja Roeleveld is sinds 2012 de aanjager voor duurzame ontwikkeling en innovatie bij Landal GreenParks. Op strategisch gebied zorgt zij dat duurzaamheid een rol speelt bij elke beslissing van de organisatie en in praktische zin wil ze de gasten zoveel mogelijk inspireren en bewustmaken van duurzaamheid, door hen er actief bij te betrekken.

Duurzaamheid maakt al sinds het ontstaan van de organisatie deel uit van de missie, maar Tanja heeft in haar rol van Programmamanager Duurzaam & Betrokken Ondernemen kans gezien de ‘groene genen’ van alle drieduizend medewerkers van Landal GreenParks te activeren, door hen handvatten te geven voor de verduurzaming van het bedrijf.

Tanja heeft een achtergrond die haar bij uitstek geschikt maakt voor haar rol als programmamanager; zij was voorheen werkzaam als communicatiemanager bij Landal. Met haar communicatieve vaardigheden en opleiding in de hospitality weet zij zowel binnen als buiten de organisatie mensen te inspireren en te mobiliseren. Zo zorgt ze dat niet alleen de algemene bedrijfsvoering verder verduurzaamt, maar weet dat ook te integreren in waar het bij Landal écht om gaat: gastbeleving.

Volgens de jury is Tanja de ‘duurzame burgemeester’ van Landal GreenParks. Ze denkt breed; van inkoop en bedrijfsvoering tot gastenbeleving. Zo weet ze zaken met elkaar te verbinden en te vertalen in concrete acties en investeringen Haar drive maakt dat ze die kansen grijpt. Tanja denkt integraal: ze neemt ook de natuur in haar ‘dorpen’ mee in haar beleid zodat gasten ook echt iets ‘mee nemen’ na hun verblijf.

Inspiratie voor branche

Folkert van der Molen, marketingmanager bij Sustainalize en initiatiefnemer van de verkiezing: “Het doel van de verkiezing is om via de winnaar andere MVO-managers te inspireren. Met alle vorige winnaars (Birgitta Kramer van Vitens, Carola Wijdoogen van NS, Anniek Mauser van Unilever en Annette van Waning van Vebego) is dat volop het geval geweest. Zo heeft Carola Wijdoogen in het afgelopen jaar een inspirerend boek gepubliceerd voor MVO-managers: “MVO doe je ZO’, De andere winnaars hebben hier input voor geleverd. In diverse interviews en optredens hebben de eerdere winnaars verteld over hun drijfveren, hun aanpak en behaalde resultaten.

Wij gaan er wederom vol van uit dat wij met Tanja als winnaar van dit jaar ook weer een groot inspirator verkozen hebben.

De organisatie en jury hecht er waarde aan om ook de prestaties van Henk de Bruin voor het voetlicht te brengen. Na een 29-jarig dienstverband als corporate duurzaamheids-/milieumanager bij Philips is hij per 1 maart jl. op 67-jarige leeftijd met pensioen gegaan. Hij kreeg bij deze gelegenheid een koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau). In al die jaren heeft hij heel veel bijgedragen aan het leiderschap van Philips op het gebied van duurzaamheid.