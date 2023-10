Op het volgeboekte event van Stichting Positieve Impact in Amersfoort werd Andy van den Dobbelsteen (Coördinator Duurzaamheid, TU Delft) verkozen tot ‘MVO Manager van het Jaar 2023’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, duurzame ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.

De verkiezing werd dit jaar voor de 10e keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met Moonen Packaging en Viking als partners. De winnaar ontving een bokaal, een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een duurzaam product van Fairphone.

Andy van den Dobbelsteen is naast professor sinds januari 2021 ook Coördinator Duurzaamheid bij TU Delft, opererend direct onder het College van Bestuur.

Ruim 1.000 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Andy waren dit Mark Groot Wassink (Director Sustainability & Innovation, Royal Auping) en Marthijn Junggeburth (Manager Sustainability, Royal Swinkels Family Brewers). Naast de abonnees van de nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden de ruim 500 aanwezigen op het event hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

Dit zegt de vakjury over Andy: Vanuit zijn functie als duurzaamheidscoördinator is hij bezig om van de TU Delft de duurzaamste universiteit ter wereld te maken, onder het motto ‘practise what you teach and preach’. Die duurzame transitie is bijvoorbeeld al te zien in energiepositieve nieuwbouw (o.a. onderwijsgebouw Echo), de circulaire renovatie van de hoogbouw van Elektrotechniek, een ander internationaal reisbeleid (‘trains, not planes’), het nieuwe circulair inkoop- en afvalbeleid, de hoofdzakelijk plantaardige catering en het plan voor de aanpak van biodiversiteit en klimaatadaptatie op de campus. Andy is een groot inspirator voor velen en door zijn opiniërend optreden op vele podia een zeer bekend persoon in duurzaamheidsland. Hij is sterk op de inhoud, dus weet waar hij mee bezig is. “Andy is de persoon die je bij een organisatie als duurzaamheidsmanager zou willen hebben.” Mooi is ook dat hij in deze rol de hele TU-gemeenschap betrekt en de koppeling legt met onderwijs en wetenschap.

Mijlpaal 10 edities MVO Manager van het Jaar verkiezing

Folkert van der Molen, juryvoorzitter en initiatiefnemer van de verkiezing: “In 2012 ben ik met deze verkiezing gestart. Toen waren er nog maar enkele tientallen duurzaamheidsmanagers. De aandacht voor duurzaamheid zit de afgelopen jaren in een stroomversnelling. De duurzaamheidsmanagers spelen een zeer belangrijke rol bij de implementatie binnen hun organisaties. In de veelheid van nieuwe thema’s, initiatieven en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van verslaggeving) is deze functie onmisbaar. Ook de grotere MKB-bedrijven en sectoren als de zorg en het onderwijs stellen steeds vaker een duurzaamheidsmanager aan. De beroepsgroep professionaliseert verder en groeide afgelopen jaar stevig door naar momenteel ruim 1.100 personen. Het is fantastisch om te zien dat deze verkiezing leeft bij de doelgroep en als een enorme erkenning en waardering wordt gezien.”

Het 10-jarig jubileum van de verkiezing wordt niet geruisloos gepasseerd. Op 24 oktober komen de winnaars uit het verleden samen voor een diner aangeboden door de Jaarbeurs in Utrecht. Ook zal er een boek gepubliceerd worden door Stichting Sustainability University (Carola Wijdoogen). In dit boek wordt de groei en ontwikkeling van deze beroepsgroep – met al haar functiebenamingen – gevierd. Het wordt een boek waarin in retrospectief de unieke verhalen worden gebundeld van alle voorgaande winnaars, stil wordt gestaan bij de huidige stand van zaken en vooruit wordt geblikt op de toekomst. Toen, nu en straks. Dat het ‘straks’ weer anders is, dat is te hopen. Het beroep is helaas verre van overbodig: duurzaam is nog altijd niet ‘normaal’.

Carola Wijdoogen – oprichter en bestuurder van Stichting Sustainability University én een van de winnaressen: “Voor mij persoonlijk is het een ook bijzonder boek, omdat het wordt opgedragen aan de veel te jong overleden Geanne van Arkel, de meest verbindende MVO-manager die ik ken, lieve vriendin en winnares van het jaar 2018. De opbrengsten van het boek worden geschonken aan een goed doel dat zij zou ondersteunen. Voor de totstandkoming van het boek wordt samengewerkt met Folkert, Jan Bom (P+), de MVO-managers zelf en een aantal partners. Kortom, het is een verbindend en belangrijk boek ter ere en inspiratie van de huidige én toekomstige duurzaamheidsprofessional op elk niveau in de organisatie: van de werkvloer tot de CSO in de boardroom!”.

Het boek wordt in het voorjaar van 2024 gelanceerd.

Over Van der Molen E.I.S.

Van der Molen Environmental Internet Services is een internet-onderneming met verschillende internetportals op het gebied van duurzaamheid. Dagelijks trekken deze websites duizenden bezoekers. De portals (waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, http://www.duurzaam-ondernemen.nl) zijn ideale ‘content hubs’ voor content marketing.

Over Moonen Packaging

Moonen Packaging is ruim 65 jaar actief om haar klanten te ondersteunen in hun verpakking behoefte. Daarbij heeft zij een scherp oog voor duurzame oplossingen die verder gaat dan alleen de verpakking. Een klimaatneutraal bedrijfspand en een continue streven naar optimale distributie met een zo laag mogelijke CO2 footprint zijn hier voorbeelden van. Moonen Packaging heeft niet voor niets als missie: ‘Wij gaan voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet.’

Over Viking

Viking is de expert op het gebied van werkplekoplossingen. Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten om productiever, efficiënter, duurzamer en kosten-effectiever te zijn. Bij ieder aanbod houdt Viking rekening met duurzaamheid: wij bieden een ruim assortiment van duurzame alternatieven aan voor producten en kijken altijd hoe we leveringen kunnen combineren. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van alle leveringen aan onze klanten.

Feliciteer hier de winnaar op LinkedIn