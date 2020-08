Tango bouwt laadnetwerk voor elektrisch rijden uit

Tango gaat onder de vlag van Tango electric de komende jaren vol inzetten op uitbreiding van een laadnetwerk voor elektrisch rijden. Op eigen tankstations, maar ook op parkeerplaatsen van onder andere winkelcentra, retail en bedrijven zal het aantal laadpalen van Tango electric toenemen.

“We willen onze klanten services bieden gericht op de toekomst, voor elke vorm van mobiliteit,” aldus Sven Dochez, Director Sustainable Fuels bij Q8.

Tango’s moederbedrijf Q8 zette eind 2017 al de eerste stappen in de e-mobiliteit met snelladers op diverse stations in België. Begin vorig jaar kwamen hier de allereerste ultrasnelladers bij langs de Belgische snelweg, in samenwerking met Ionity. Het bedrijf zet hierin nu de volgende stap, met de uitbouw van een eigen laadnetwerk in Nederland onder de naam Tango electric.

Primeur Tango electric in Harderwijk

Tango’s bestaande tankstations vormen een perfecte basis om te starten met het eigen laadnetwerk. Laadpalen zullen integraal onderdeel gemaakt worden van het productaanbod. Het tankstation in Harderwijk had begin maart de primeur: daar openden de eerste twee snelladers onder de luifel, om klanten hetzelfde vertrouwde gevoel te geven bij het opladen van hun auto: simpel, schoon, snel en safe.

Uitgebreid laadnetwerk met de Tango electric app

Met een groeiend aantal laadpunten helpt Tango de elektrische rijder met de overstap van fossiel naar elektrisch rijden. Tango electric klanten kunnen terecht op het uitgebreide partnernetwerk met hun Tango electric laadpas. Momenteel geeft de laadpas toegang tot wel 80% van alle laadpunten in Benelux (45.000) waarvan 30.000 in Nederland, terug te vinden in de speciaal ontwikkelde Tango electric app. Het uiteindelijke doel is om met één laadpas door heel Europa te kunnen reizen en laden.

Laden waar je je auto parkeert

De ambitieuze plannen gaan verder dan bestaande Tango-locaties voorzien van snelladers. Omdat Tango wil bijdragen aan een landelijke dekking van snellaadpunten en de elektrische infrastructuur verder uit wil bouwen, zijn er stand-alone laders ontwikkeld die op diverse locaties geplaatst kunnen worden, van bijvoorbeeld retailpartners en bedrijven. Dochez licht deze keuze toe: “We beseffen dat elektrische rijders niet alleen op tankstations komen om hun auto op te laden. Om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, zorgen we ervoor dat zij ook op andere locaties gebruik kunnen maken van Tango-laders. Zo kun je, terwijl je bijvoorbeeld boodschappen doet, gemakkelijk en snel je auto opladen. Of terwijl je werkt op kantoor. Bedrijven kunnen bovendien ook Tango-laders bij medewerkers thuis laten plaatsen.”

Totaaloplossing voor zakelijke rijders en fleetmanagers

Tango electric biedt zakelijke rijders en fleetmanagers een totaaloplossing in de vorm van een online portal gecombineerd met een aanbod van AC-laders en bijbehorende services. In de portal heeft de fleetmanager alle tools tot zijn beschikking om de elektrische vloot te beheren. Tango electric installeert de AC-laadpalen op zakelijke locaties en bij EV-rijders thuis. Doordat deze laders direct zijn verbonden met de Tango portal worden de thuislaadsessies automatisch maandelijks vergoed via Tango electric.

Mobiliteitshubs

Tango bekijkt naast samenwerkingen met retail en bedrijven ook de mogelijkheden om laadpleinen aan te leggen: plekken met meer dan twee laadpunten gelegen op knooppunten in gemeenten en regio’s waar meerdere elektrische rijders tegelijkertijd gefaciliteerd kunnen worden. “Op deze zogenaamde mobiliteitshubs is er een hoge laadzekerheid voor rijders doordat er meerdere laadpalen staan en kunnen we in verschillende laadbehoeften voorzien. We onderzoeken ook of we op deze mobiliteitshubs andere energieneutrale vervoersdiensten kunnen aanbieden, om je bijvoorbeeld naar een stad te kunnen vervoeren terwijl je je auto oplaadt,” aldus Dochez.

Brede mobiliteitsdiensten

De uitbreiding van het laadnetwerk is voor Tango – na de lancering van de samenwerking met o.a. het Nederlands autodeelplatform SnappCar – opnieuw een mooie stap in de transformatie van petroleumspeler naar mobiliteitsspeler. Dochez: “Met Tango electric zetten we vol in op het aanbieden van brede mobiliteitsdiensten die passen bij de toekomst, om zo onze klantreizen nog duurzamer te maken.”