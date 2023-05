Whiskymerk Talisker lanceert in samenwerking met Parley de eerste volledig gerecyclede glazen fles en nieuwe limited edition: Wilder Seas Single Malt Scotch Whisky. Dit is de eerste product samenwerking tussen Talisker en hun partner die actief is in het behoud van de oceaan. Talisker is decennialang gevestigd aan de kust van het eiland Skye in Schotland en kent een sterke connectie met de de zee. De distilleerderij doneert €3,- van elke verkochte fles en in totaal meer dan een half miljoen euro aan initiatieven van Parley die de bescherming van de oceanen ondersteunen.

De verpakking van de nieuwe limited edition is de eerste volledig gerecyclede, kartonvrije en van biobrandstof gemaakte fles Talisker ooit. Uit onderzoek blijkt dat Talisker met het doorvoeren van deze acties de uitstoot van glazen flessen voor het product met 82% verlaagd, en de totale koolstofuitstoot van alle verpakkingen zelfs met 77% vermindert. Door de uitstoot van koolstof aanzienlijk te reduceren, helpt Talisker de gezondheid van de oceanen te beschermen. Toenemende waarden van CO2 in de atmosfeer zorgen voor stijgende watertemperaturen en verzuring van de oceanen, die beide schadelijk zijn voor de ecosystemen van de zee.

Kelpwouden cruciaal voor de planeet

Talisker en Parley zetten zich samen al jaren in om het behoud van oceaan ecosystemen over de hele wereld te ondersteunen. Torenhoge kelpwouden onder het wateroppervlak bevatten een enorme mariene biodiversiteit, zuiveren het omringende water, reguleren de pH-waarde, houden koolstof vast, geven ze zuurstof af, beschermen kustlijnen tegen stormen en erosie en beschermen ons allemaal tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering. Ze spelen een cruciale rol voor de gezondheid van de planeet, maar verdwijnen vier keer sneller dan regenwouden. De nieuwe Talisker x Parley: Wilder Seas Single Malt Scotch Whisky zamelt geld in voor de bescherming en het behoud van drie vitale projecten van kelpwouden, voor de kusten van Schotland, Zuid-Afrika en Chili.

Een gezamenlijke missie voor oceaan behoud

Cyrill Gutsch, oprichter en CEO van Parley: “Uit een recente studie blijkt dat vandaag de dag slechts 13% van de wereldzeeën geclassificeerd zijn als echt wild. Het is de gezamenlijke missie van Talisker en Parley om onze bedreigde, wilde oceanen te beschermen. Dat doen we door een baanbrekend onderzoek naar kelpwouden in Schotland te ondersteunen, het in Zuid-Afrika onderhouden van duizenden typen kelpwoud welke nergens anders ter wereld te vinden zijn en in Chilli de rijke ecosystemen van kelpwouden te beschermen voor het levensbestaan van bedreigde waterdieren. Samen met Talisker slaan we een brug tussen design, eco-innovatie en natuurbehoud als eerbetoon aan de schoonheid en kwetsbaarheid van deze magische kelpwouden en eren we het werk voor de bescherming en ondersteuning ervan voor toekomstige generaties.”

Een premium Talisker-ervaring

De Wilder Seas-fles is de allereerste release van de distilleerderij die is afgewerkt in Frans eiken XO cognac vaten, wat resulteert in een rijke en complexe whisky met smaken van rook en kruiden die overgaan in zeezout. De zachte tonen van pruimen en gestoofde rozijnen vangen de diepblauwe kracht van de zee en rijke fruitigheid. De geprezen whiskyschrijver Charles Maclean beschreef het als: “Een rijk, complex en sterk samenkomen van aroma’s. Een smaak die puur Talisker is, met gedroogde fruitigheid toegevoegd”.