’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten 100e duurzame van Nederland

Afgelopen week kreeg de bloemenwinkel ’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten als 100e Nederlandse bloemenwinkel het zilveren certificaat van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist overhandigd door Gaston Starreveld. Dat gebeurde tijdens een feestelijk duurzaamheids-evenement in Amsterdam.

Al meer dan 18 jaar is Gonny van Veen eigenaresse van Fleurop-bloemenwinkel ’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten, gelegen in de Alblasserwaard. Ze is trots op het behaalde zilveren certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist: “Dit certificaat krijg je niet zomaar. Een groot deel van de bloemen die je verkoopt moet duurzaam geteeld zijn. Maar ook je bedrijfsvoering moet aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo scheiden we afval, verminderen we ons energieverbruik en gebruiken we geen chloor meer, maar milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Ik zie het certificaat echt als een meerwaarde. Voor mijzelf, omdat ik mij als bloemist kan onderscheiden, maar ook voor de samenleving. We moeten allemaal zuinig met de aarde omgaan.”

Alle Fleurop-bloemisten duurzaam gecertificeerd in 2020

’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten is niet de eerste Fleurop-bloemenwinkel die het certificaat behaald. Inmiddels zijn 60 vakbloemisten duurzaam gecertificeerd. En als het aan de bloemenspecialist ligt worden dit er nog veel meer. Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop laat weten: “Onze bloemisten werken dagelijks met producten uit de natuur. Daar moeten we dus zuinig mee omgaan. Duurzaamheid is dan ook een speerpunt voor ons en onze bloemisten. Onze ambitie is dat eind 2020 alle Fleurop bloemisten duurzaam gecertificeerd zijn.”

Feestelijke uitreiking

SMK, de beheerder van het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist, organiseerde het duurzaamheidsevenement samen met de Nationale Postcodeloterij en Stichting Doen. Die laatste twee stonden aan de wieg van de Barometer en ondersteunden de ontwikkeling ervan. Nadat ’t Hof van Hoornaar Sfeerbloemisten zelf in de duurzame bloemen werd gezet door Gaston Starreveld, gaven deskundigen hun visie op wat de Barometer betekent voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en duurzamer ondernemen.