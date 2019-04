Royal Swinkels Family Brewers wil in 2020 voor 50 procent circulair ondernemen

Royal Swinkels Family Brewers heeft voor het vierde jaar op rij een recordomzet geboekt, waarbij wederom werd geïnvesteerd in overnames en strategische samenwerkingen. De netto-omzet kwam uit op € 713,1 miljoen euro, een stijging van 8,2 procent ten opzichte van 2017. Swinkels Family Brewers heeft zicht tot doel gesteld het bedrijf mooier door te geven aan de volgende generatie. Dat wil zeggen, financieel gezond, met gelukkige mensen en met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. “Daarom hebben we onszelf het doel gesteld om in 2020 voor 50 procent circulair te ondernemen”

De sinds gisteren afgetreden Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels kijkt tevreden terug op 2018, het jaar waarin Bavaria N.V. verder ging als Swinkels Family Brewers. “Na een jaar van brouwen en bouwen hielden we ook in 2018 de stijgende lijn qua omzet en bedrijfsresultaat vast en boekten we opnieuw goede vooruitgang met de uitvoering van onze strategie. Onze nieuwe handelsnaam vertelt beter wie we zijn. We zijn een familiebedrijf en we zijn bierbrouwers. Daarnaast maakt deze naam duidelijk dat we meer zijn dan alleen ons biermerk Bavaria, met inmiddels zeven brouwerijen, twee mouterijen en 26 merken. De naam sluit daarmee beter aan op onze strategie en benadrukt de breedte van ons portfolio in binnen- en buitenland”, zegt Swinkels.

Alcoholvrij bier

Het jaar 2018 was het jaar waarin Royal Swinkels Family Brewers haar aanbod van alcoholvrije producten flink uitbreidde met de introductie van Palm 0.0, Estaminet 0.0% en twee nieuwe smaken Bavaria 0.0% Malt Drinks. Onlangs werd daar Bavaria 0.0 IPA aan toegevoegd . Met het aanbieden van een grotere selectie aan alcoholvrije producten geeft het bedrijf gehoor aan de groeiende vraag van de consument, die ook af en toe een alcoholvrij bier wil nuttigen. De familiebrouwer maakt hierbij gebruik van haar jarenlange leidende positie op de markt voor alcoholvrij bier.

Aandacht voor duurzaamheid



Royal Swinkels Family Brewers heeft als doel het bedrijf mooier door te geven aan de volgende generatie. Dat wil zeggen, financieel gezond, met gelukkige mensen en met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. “Daarom hebben we onszelf het doel gesteld om in 2020 voor 50 procent circulair te ondernemen. Dat doen we op drie manieren: door onze inkoop te verduurzamen, door bewuster te produceren en door meer materialen te hergebruiken. Op deze manier willen we groeien van een lineair naar een circulair productieproces”, aldus Swinkels. “In 2019 zien we daar al een nieuw initiatieven van terug, denk aan onze samenwerking met TU Eindhoven waarbij ijzerpoeder wordt verbrand om warmte op te wekken.”

300 jaar brouwerij Bavaria



“Uiteraard is 2019 een belangrijk jaar voor ons omdat wij het 300-jarig bestaan van brouwerij Bavaria mogen vieren. Wij zijn enorm trots dat wij ons door het verkrijgen van het predicaat Koninklijk nu Royal Swinkels Family Brewers mogen noemen. Het bezoek van Hare Majesteit Koningen Máxima aan onze brouwerij was een bijzonder moment en het ultieme startschot voor ons jubileumjaar. “We hebben hier met de hele familie, onze medewerkers en relaties uiteraard goed op geproost tijdens verschillende vieringen.”

“Voor mij is dit dan ook het perfecte moment om na twaalf jaar directievoorzitterschap het stokje over te dragen aan Peer Swinkels, die vanaf nu CEO zal zijn van dit prachtige familiebedrijf,” sluit Jan-Renier Swinkels af.

Lees hier het volledige jaarverslag van 2018 “Familieverhalen”.

Foto: Peer, Pieter, Jan-Renier en Stijn Swinkels genietend van een biertje in de fauteuils waar hun grootvaders vroeger belangrijke beslissingen over de brouwerij namen (uit het Jaarverslag 2018)