Swapfiets introduceert nieuwe e-bike

Swapfiets introduceert vandaag de Power 1. Een nieuwe e-bike die een boost moet geven aan de definitieve doorbraak van de elektrische fiets bij het grote publiek in Europa. De vraag naar e-bikes is ongekend groot, maar voor velen vormen de hoge aanschafkosten en het intensieve onderhoud nog een barrière. De Power 1 brengt daar verandering in. Met een prijs van €49,90 per maand, inclusief onderhoud en verzekeringen, is de Power 1 een primeur op de e-bikemarkt. De betaalbare, premium lichtgewicht e-bike is speciaal ontwikkeld voor de stad en is vanaf vandaag verkrijgbaar in verschillende Europese steden, waaronder Amsterdam, Antwerpen, Berlijn en Brussel.

Het design van de fiets is het resultaat van jarenlange kennis en ervaring. Sinds de lancering in 2014, maken al 250.000 klanten gebruik van de service van Swapfiets. Elke reparatie die Swapfiets uitvoert wordt geregistreerd en geanalyseerd, en alle feedback wordt serieus genomen. De data, kennis en inzichten die het bedrijf hierbij heeft opgedaan, hebben tot het ontwerp van de Power 1 geleid.

Marc de Vries, CEO van Swapfiets, zegt: “We zijn ontzettend blij vandaag de Power 1 te lanceren. We zijn ervan overtuigd dat dit een game-changer zal zijn in de e-bike markt. Niet eerder kostte een premium e-bike, speciaal ontworpen voor in de stad, nog geen 50 euro per maand. Zonder zorgen over servicekosten en reparaties. De Power 1 neemt daarmee belangrijke barrières weg om op een e-bike over te stappen”.

De Power 1 heeft een stijlvol aluminium instapframe, is verkrijgbaar in verschillende kleuren en weegt maar 26 kilo. Zoals alle fietsen van Swapfiets, is de Power 1 duurzaam ontwikkeld zodat deze lang mee kan gaan. Mocht zich onverhoopt een technisch probleem voordoen, dan is reparatie binnen 48 uur gegarandeerd.

De onderdelen van de Power 1 zijn geselecteerd om te voldoen aan de ambities van Swapfiets een circulair business model neer te zetten. In 2025 moet elke fiets 100% circulair zijn, wat betekent dat elk onderdeel kan worden hergebruikt of gerecycled.

Ook de Power 1 is voorzien van de kenmerkende blauwe voorband en is nu verkrijgbaar in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Kopenhagen. De e-bike is vanaf half november beschikbaar in alle Europese steden waar Swapfiets actief is.

Specs Swapfiets Power 1

Motor & display: Shimano E5000 e-bike systeem

Snelheid: max. 25 km/h (volgens EU regelgeving)

Accu: op frame, afneembaar

Actieradius: 60 – 80 km op basis van een volle accu

Laadtijd: 50% opgeladen 1,5 uur. Volledig opgeladen 4 uur

Remmen: Rollerbrake voor en terugtraprem achter

Aluminium frame: 49cm of 55cm, beschikbaar in vijf kleuren (Black Matt, Hunter Green Matt, Blue Granite Matt, Blackberry Wine Matt, Gloss Salt Grey)

Banden: 47mm breed voor extra comfort, lekbestendig

Automatisch ingebouwde verlichting & twee sloten

Gewicht: 26,6 kg

Draagvermogen: 120 kg