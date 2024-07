SPORT•GOUDA werkt in opdracht van de gemeente Gouda aan de verduurzaming van Goudse sportaccommodaties. Afgelopen jaren zijn er al zonnepanelen, -collectoren en ledlampen aangebracht bij diverse verenigingen en gebouwen. Het volgende project waar in Gouda mee gestart wordt is een innovatie van de bovenste plank. Op advies én onder begeleiding van SPORT•GOUDA is SV DONK gestart met het aanleggen van een warmtewinsysteem onder een te renoveren veld. De bedrijven Aendless Energy en Antea Sport gaan voor SV DONK aan de slag. De voetbalclub gaat hiermee in de toekomst flink bezuinigen op de uitgaven voor energie. Gemeente Gouda en SPORT•GOUDA juichen deze duurzame stap van SV DONK van harte toe.

Innovatieve techniek

Tijdens de zomerstop gaan Aendless Energy en Antea Sport aan de slag met het aanbrengen van een warmtewinningstechniek onder het nieuw aan te brengen kunstgrasveld van Veld 2 bij SV DONK. Het innovatieve systeem werkt als een omgekeerde vloerverwarming en kan zo warmte invangen uit het kunstgras sportveld, waar de temperaturen op warme dagen erg hoog worden. Door koppeling met een bodemopslag en warmtepomp kan het clubgebouw op deze wijze efficiënt gasloos worden verwarmd. Het gaat hierbij om een landelijke maar ook wereldprimeur: het eerste volledige (11 tegen 11) voetbalveldformaat waaronder deze techniek wordt aangebracht én dat is gekoppeld aan een afnemer van de energie. Het is een functioneel systeem met nog een deel onderzoekend karakter, dat Aendless en Antea Sport de kans biedt om kengetallen en ervaringen over opbrengsten, speelervaringen, beheer en onderhoud van het veld met kunstgrascollectoren verder te verfijnen.

SPORT•GOUDA zag dat de samenwerkende organisaties Aendless en Antea Sport, waarbij met de laatste al vaker is samengewerkt voor het renoveren van kunstgrasvelden, al in 2021 bezig waren met de uitrol van deze nieuwe technologie en gaf SV DONK een seintje.

Mario Netten, Teamleider Beheer & Onderhoud van SPORT•GOUDA: “Wij wisten dat het onderhoud van veld 2 op de planning stond en dat de wens bestond voor energiebesparing bij de club. Wij zagen in deze oplossing dat 1 en 1 in dit geval 3 was, want niet alleen Donk gaat hier in de toekomst van profiteren. De mogelijkheden van dit warmtewinningssysteem bieden kansen om deze techniek ook in te zetten bij andere Goudse verenigingen midden in woonwijken. In zowel nieuwe als bestaande woonwijken kunnen we hierdoor niet alleen kunstgrasvelden energie-efficiënter maken, maar ook huizen verwarmen met duurzame energie, de CO2-uitstoot verminderen, en bijdragen aan een lagere energierekening voor zowel verenigingen als wijkbewoners.”

Duurzame verwarming van clubgebouw en kleedkamers

De warmte die wordt gewonnen uit het veld wordt bij SV DONK straks gebruikt om het clubgebouw en de kleedkamers te verwarmen. Hierdoor heeft SV DONK straks een lagere energierekening, vanwege ca. 80% reductie op het gasverbruik, maar zet hierbij als sportvereniging ook een enorme stap in de transitie naar een duurzame leefomgeving. Ruud Lubken, voorzitter SV DONK: “Wij zijn heel blij dat wij dit project zijn aangegaan en deze tip van SPORT•GOUDA hebben gekregen. Doordat wij ondersteund worden met een subsidie uit de BOSA regeling konden we dit project bekostigen. We kijken uit naar straks een geweldig nieuw veld met vele voordelen als het nieuwe seizoen start, en de lagere energierekeningen de komende jaren.”

Sporttechnische eigenschappen

De collectoren die worden aangebracht om warmte te onttrekken aan het kunstgras sportveld zijn niet zichtbaar voor gebruikers en beheerders, aangezien deze onder de kunstgrasmat worden verwerkt. Ook voldoen de velden aan alle normen van sportbonden voor competitiedoeleinden en worden daar op de gebruikelijke manier op getest en gecertificeerd. Inmiddels is het innovatietraject van de sportconstructie geaccepteerd door de programmaraad, NOC*NSF en KNVB. Daarnaast biedt de integratie van het systeem tal van bijkomende voordelen voor de eigenaar, sportvereniging en gebruikers. Zo is het sporten op warme dagen comfortabeler, doordat warmte wordt onttrokken aan het kunstgras oppervlak.

Toekomst

Dennis ten Barge van Aendless geeft aan: “Met deze tweede pilot voor Aendless willen wij zorgen voor de laatste bevestiging van dit concept met betrekking tot energieopbrengsten, speeleigenschappen en onderhoudsaspecten. In de toekomst zouden dit soort projecten een mooie stap kunnen zijn om sportverenigingen met hun velden een centrale en belangrijke rol te kunnen geven in het lokale energienetwerk. Uit berekeningen blijkt dat een voetbalveld een lokale energiebron kan zijn voor collectieve – gasloze – energievoorzieningen van ca. 250 tot 400 woningen, of andere gebouwen”.

Michiel Bunnik, Wethouder Sport gemeente Gouda: “Dit is een prachtige zichtbare stap in de energietransitie in Gouda. Hoe mooi zou het zijn als ook de huizen in de wijken kunnen worden verwarmd door de energie die we opwekken uit de sportvelden in Gouda. Zo krijgen sportverenigingen een nog grotere maatschappelijke meerwaarde. Niet alleen voor de sport en het sociale aspect, maar ook qua betrokkenheid in de energietransitie in de stad. SV DONK is klaar voor de toekomst”.

Op de foto bij veld 2 van SV DONK dat momenteel gerenoveerd wordt. Van links naar rechts: Dennis ten Barge van Aendless Energy, Marjolein Broos – Programmamanager energietransitie Gemeente Gouda, Frank Berteling – Algemeen Directeur SPORT•GOUDA, Michiel Bunnik – Wethouder Sport Gemeente Gouda, Henk Breunissen – Projectleider bij SPORT•GOUDA, Ruud Lubken – Voorzitter SV DONK, Mario Netten – Teamleider Beheer & Onderhoud SPORT•GOUDA en Leon Janssen Lok – Senior Beleidsmedewerker Sport bij Gemeente Gouda.