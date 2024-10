Voetbalvereniging SV DONK heeft woensdag 9 oktober met trots de feestelijke opening van een baanbrekend warmtewinsysteem onder hun voetbalveld gevierd. Deze innovatieve technologie, die in samenwerking met gemeente Gouda, SPORT•GOUDA, Aendless Energy en Antea Sport tot stand is gekomen, markeert een belangrijke stap in de verduurzaming van Goudse sportaccommodaties. In aanwezigheid van genodigden en ruim 70 kinderen van de vereniging en hun ouders, openden Wethouder Sport Michiel Bunnik en kinderwethouders Rens (Duurzaamheid) en Diyae (Sport) het veld met het nemen van een duurzaamheidspenalty.

Wereldprimeur

Het warmtewinsysteem, dat is aangelegd onder het recent gerenoveerde kunstgrasveld van SV DONK, is een wereldprimeur. Dit unieke systeem, dat werkt als een omgekeerde vloerverwarming, zal de club helpen om aanzienlijk te besparen op energie-uitgaven door warmte te winnen uit het kunstgras, vooral op warme dagen. Met een verwachte reductie van 80% op het gasverbruik, zet SV DONK hiermee een grote stap richting een duurzame toekomst.

Gemeente Gouda en SPORT•GOUDA zijn dankbaar dat de vereniging deze stap heeft durven zetten. Ruud Lubken, voorzitter van SV DONK: “Wij zijn enorm blij dat we dit project zijn aangegaan. Voor onze vereniging is dit een stap richting een duurzame toekomst waarbij wij enorm gaan besparen op energiekosten. Maar ook voor Gouda is dit een prachtige, zichtbare stap in de energietransitie.”

Feestelijke opening

Tijdens de opening waren diverse genodigden aanwezig, waaronder veel leden van de vereniging, Michiel Bunnik, Wethouder Sport, sprak zijn waardering uit tijdens de opening: “In Gouda vinden we het belangrijk om sport en duurzaamheid door te geven aan de jeugd. Dit project laat goed zien hoe we onze stad klaar willen maken voor de toekomst. Ik ben erg blij dat we dit als eerste in Gouda hebben gedaan. Hiermee laten we een goed voorbeeld zien voor de generaties die na ons komen.”

Samen met de andere partners werden er als openingshandeling penalty’s genomen in doeltjes met daarop duurzaamheidsdoelstellingen die met dit project behaald worden.

Ook Aendless Energy en Antea Sport kijken terug op een geslaagd project waar veel nuttige kennis en ervaring is opgedaan. Dennis ten Barge van Aendless Energy: “Na een periode van plannen en voorbereiden, is de uitvoering door verschillende bedrijven altijd een spannend moment. Dit is de afgelopen periode goed verlopen met duidelijke communicatie en goede afstemming. De komende maanden gaan we de eerste resultaten van het warmtewinsysteem zien.”

Het systeem biedt niet alleen voordelen voor SV DONK, maar biedt ook kansen voor andere (Goudse) sportverenigingen en woningen in de buurt om te profiteren van duurzame energie.

Mario Netten, Teamleider beheer & onderhoud van SPORT•GOUDA is de club erkentelijk dat ze deze stap hebben durven zetten. “Al in 2021 zijn wij bij SPORT•GOUDA gestart met kennis vergaren en zijn de eerste gesprekken gestart over dit innovatieve systeem, waarna wij met SV DONK in gesprek zijn gegaan over de mogelijke toepassing bij de club. Hoe mooi zou het zijn als deze techniek bij meer sportvelden in Gouda kan worden toegepast waarbij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke instellingen, waaronder ons zwembad, gasloos kunnen worden.”

Foto: Astrid den Haan