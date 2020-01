Sustainalize breidt internationaal verder uit met opening kantoor in Duitsland

Duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize, werkzaam voor meer dan 175 ondernemingen wereldwijd, breidt haar activiteiten uit naar Duitsland met de opening van een kantoor in Keulen. De feestelijke opening vond donderdag 23 januari plaats in het bijzijn van klanten en relaties. Duitse klanten van Sustainalize zoals Deutsche Telekom en HeidelbergCement werden tot nu toe geadviseerd vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Om de groeiende vraag in de Duitse markt te faciliteren en lokale expertise te kunnen toevoegen aan internationale ervaring, heeft Sustainalize nu een Duits filiaal geopend.

Sustainalize heeft de laatste jaren een aanzienlijke groei gerealiseerd en won in 2019 de FD Gazelle Award voor één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Daarnaast viert het duurzaamheidsadviesbureau dit jaar haar tienjarig jubileum. De toevoeging van een kantoor in Keulen, naast de kantoren in Utrecht en Brussel, past in de verdere internationale expansie van het bureau en verstevigt de positie van Sustainalize op de Europese markt. Het kantoor in Keulen, dat gevestigd is aan de Am Niehler Hafen, geeft het Duitse team de mogelijkheid om efficiënter samen te werken met lokaal gevestigde nationale en internationale klanten en sneller in te spelen op vragen vanuit de markt.

Nick de Ruiter (Partner): “Ik ben ontzettend trots op het team dat er nu staat en het toonaangevende klantportfolio dat we in de afgelopen 10 jaar van advies hebben mogen voorzien. Met de uitbreiding van onze activiteiten naar Duitsland zullen we nog beter in staat zijn ook onze huidige Duitse klanten te ondersteunen bij uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken. Deze stap bevestigt de volwassenheid waar Sustainalize inmiddels naartoe gegroeid is. Ik heb er alle vertrouwen in dat Lena en haar team met al hun kennis en ervaring, onze klantenkring aldaar verder zullen uitbreiden en een duurzame toekomst tegemoet gaan.”

Partner en oprichter van de Duitse tak, Lena Hülsmann: “Ook Duitse bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat ze nu in actie moeten komen om de wereld voor volgende generaties leefbaar te houden. Wij geloven erin dat bedrijven het verschil kunnen maken. Het openen van een kantoor in Duitsland stelt ons in staat onze klanten nog beter te helpen met het verduurzamen en future-proof te maken van hun onderneming. Bovendien kunnen we onze ervaringen bij de vele (beursgenoteerde) Nederlandse bedrijven ook goed toepassen op Duitse bedrijven.”

Naast Lena Hülsmann maakt ook Anja Cichowlas deel uit van het vierkoppige Duitse team. Anja heeft ruime ervaring in de Duitse markt en werkte onder meer in duurzaamheidsfuncties voor KPMG, DER Touristik en Lufthansa Cargo in Frankfurt. Anja: “Door het openen van een Duits kantoor zijn we nog dichter bij onze Duitse klanten. Tegelijkertijd blijven we in sterke uitwisseling met onze Nederlandse collega’s, zodat we onze expertise vanuit Nederland ook in Duitsland kunnen toepassen.”

Over Sustainalize

Wij zijn Sustainalize, de nieuwe generatie duurzaamheidsspecialisten. Opgericht in 2010 in Utrecht en uitgegroeid tot marktleider met ruim 35 consultants in Nederland, België en Duitsland. We zijn pragmatisch en optimistisch. Als het gaat over impact, dan geloven wij in de kracht van bedrijven. Ze kunnen het verschil maken en wij helpen hen daar graag bij. Door mee te denken over uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken, door duurzaamheidsthema’s onlosmakelijk te verbinden aan de bedrijfsstrategie, door impact inzichtelijk en resultaat meetbaar te maken, en door onze kennis van verslag- en regelgeving en strategische communicatie. Onze focus ligt altijd op lange termijn waardecreatie, voor klanten, medewerkers, investeerders én de samenleving.