Otovo, de aanbieder van energieoplossingen in de Verenigde Staten en Europa, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om klanten en activa over te nemen van Soly Holding B.V. (Soly). Soly is een in Nederland gevestigde aanbieder van residentiële zonne-energie, met 30.000 zonne-installaties in het Verenigd Koninkrijk en Europa. In november 2025 heeft Soly faillissement aangevraagd.

Otovo neemt Soly’s klantendossiers, intellectuele eigendommen, domeinnamen en servicevoertuigen over. Ook nog niet geïnstalleerde, maar reeds ondertekende zonneprojecten vallen nu onder Otovo. Otovo neemt geen bestaande verplichtingen, garanties of historische serviceverplichtingen van Soly over. De bedrijven zijn van plan de overdracht van de activiteiten nog voor het einde van het jaar te starten. Met de overname breidt Otovo zijn bestaande wereldwijde klantenbestand uit, dat verspreid is over 13 landen.

“Deze overname vergroot onze activiteiten in belangrijke Europese landen en versterkt Otovo’s positie als Europa’s leidende dienstverlener voor residentiële zonne-energie,” aldus John Berger, CEO van Otovo. “Dit is een natuurlijke overgang voor Soly-klanten, die we verwelkomen in de Otovo-familie met uitgebreide service, reparaties en een 24-uurs gegarandeerde reactietijd. We kijken ernaar uit om onze nieuwe klanten te ondersteunen bij het upgraden van hun zonnestroomsystemen met batterijen, vooruitlopend op de afbouw van de salderingsregeling in Nederland. Dit is bovendien een uitzonderlijke overname voor onze investeerders, omdat we verwachten dat deze in 2026 positief zal bijdragen aan het nettoresultaat.”

Soly-klanten

Voor huidige klanten van Soly betekent dit dat zij geen aanspraak meer kunnen maken op installatiegarantie, klantenservice, monitoring en systeemreparaties via hun aanbieder. Otovo biedt de 24.000 overgenomen residentiële installaties de mogelijkheid gebruik te maken van Otovo’s service- en onderhoudsoplossing Otovo Care en om batterijen bij hen aan te schaffen. Otovo Care is beschikbaar voor €108 per jaar voor klanten die zich voor 12 maanden aanmelden. Een maandelijks opzegbaar contract is beschikbaar voor €12 per maand. Klanten van Otovo ontvangen proactieve monitoring en storingsdetectie, versnelde klantenservice en reparaties, korting op reparaties en aantrekkelijk geprijsde batterij-upgrades voor hun PV-systeem.

Strategische groei

De overname stelt Otovo in staat om vanaf 2026 de miljardenmarkt voor batterij-retrofits in Nederland te benutten, mede door de volledige afschaffing van de salderingsregeling per januari 2027. Bijna alle door Soly geïnstalleerde klanten in Nederland hebben momenteel geen batterijopslag, waardoor Otovo een aanzienlijke markt heeft voor batterij-upgrades vanaf 2026. Daarnaast verwacht Otovo op korte termijn winst te behalen door de uitvoering van Soly’s pijplijn van ondertekende maar nog niet geïnstalleerde projecten, evenals uit de lopende reparatie- en servicewerkzaamheden op de bestaande installaties.