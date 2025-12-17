De Nederlandse Gasunie-dochter Hynetwork en Duitse Thyssengas H2 en Gasunie Deutschland willen een grensoverstijgende waterstofinfrastructuur ontwikkelen tussen Nederland en Duitsland. Voor de gezamenlijke realisatie van deze infrastructuur hebben zij een overeenkomst ondertekend. De verbinding zal grotendeels bestaan uit bestaande aardgasleidingen, die worden omgebouwd voor waterstoftransport.

De grenspunten in Oude Statenzijl (Groningen) en Vlieghuis (Drenthe) vormen straks een belangrijke schakel om de Nederlandse industriële regio’s, importroutes en opslag- en productiefaciliteiten te verbinden met industriële regio’s in Duitsland en de rest van Noordwest-Europa.

Afspraken nodig voor veilig en betrouwbaar waterstoftransport

In de overeenkomst staan belangrijke technische en organisatorische zaken, waaronder planning, locatie, capaciteit en andere specificaties. Zulke afspraken zijn nodig om waterstof veilig en betrouwbaar over de grens te kunnen transporteren. Het ondertekenen van deze overeenkomsten is een mooie eerste stap naar de volledige realisatie van meerdere cross-border waterstofverbindingen tussen Nederland en Duitsland.

Grensoverstijgende handel en transport van waterstof

Helmie Botter Directeur waterstoftransport Gasunie: “Voor een goed functionerende waterstofmarkt in Noordwest-Europa, is grensoverstijgende handel en transport van waterstof van wezenlijk belang. Met de gemaakte afspraken maken we niet alleen transport via onze infrastructuur tussen Nederland en Duitsland (het Ruhrgebied) mogelijk, maar ook met Denemarken. We streven naar een geïntegreerde waterstofmarkt en werken nauw samen met onze collega netbeheerders om grensoverstijgend transport zo makkelijk mogelijk te maken”.