Sustainable Development Goals onbekend bij MKB

Nederlandse ondernemers blijven achter in het werken aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Drie jaar na het opstellen van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de VN is 72 procent van de ondernemers nog altijd onbekend met de doelen. Ondernemers vertegenwoordigen samen het overgrote deel van de economie en werkgelegenheid. Zij zijn dus onmisbaar als we met elkaar de uitdagingen van nu aan willen pakken. De helft van alle ondernemers houdt zich zakelijk gezien niet of nauwelijks bezig met duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk, uitgevoerd in opdracht van het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk van Oxfam Novib.

Voor het onderzoek werden 2.359 Nederlandse ondernemers uit het mkb bevraagd. Naast hun kennis over de Global Goals, is er ook gevraagd naar hun gedrag op het gebied van zakelijke duurzaamheid. Van de ondernemers zegt 21 procent niets met duurzaamheid te doen. Nog eens 28 procent zet zich er alleen voor in als het ze geen tijd of geld kost.

Opvallend is dat ondernemers weinig doen aan de doelen die ze belangrijk vinden. Dit zijn: een einde aan de honger, fatsoenlijke banen en economische groei, bescherming van zeeën en oceanen en herstel van de ecosystemen/behoud biodiversiteit. “Misschien voelen deze doelen te groot en onbereikbaar voor ondernemers om er concrete stappen in te zetten”, analyseert Anouk Franck, bedrijven- en mensenrechtenexpert bij Oxfam Novib.

Op andere duurzaamheidsdoelen zijn ondernemers aanmerkelijk actiever. Zo zetten zij zich relatief vaak in voor gezondheid en welzijn, gelijkheid tussen man en vrouw, en partnerships voor het realiseren van de Sustainable Development Goals.

Kennis

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers die bekend zijn met de duurzaamheidsdoelen, gemiddeld 25 procent actiever zijn met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering, dan collega’s die er niet bekend mee zijn. Een andere doorslaggevende factor is kennis. Van de ondernemers die zeggen te weten hoe zij kunnen bijdragen aan een betere wereld, wil 72 procent zijn bedrijf continu verduurzamen. Bij de algemene groep ligt dit percentage aanzienlijk lager: 51 procent.

Van de ondernemers die actief willen verduurzamen, doet 90 procent dat via zijn inkoopbeleid en/of CO2-uitstoot. Van de ondernemers die zich zakelijk niet met duurzaamheid bezighouden, zegt 59 procent niet ‘bewust’ in te kopen en niet op zijn CO2-uitstoot te letten. “Om ondernemers te activeren om te werken aan de duurzaamheidsdoelen, is meer kennis en vooral een meer positieve houding ten opzichte van duurzaamheid in de bedrijfsvoering nodig”, zegt Franck.

Ontwikkelingslanden

“Bij het zakendoen in ontwikkelingslanden is het van belang ervoor te zorgen dat internationale standaarden op het gebied van mensenrechten worden gerespecteerd”, vervolgt zij. Kijk bijvoorbeeld naar doel 8, waardig werk en economische groei. “Garnalenpellers in Azië, vooral vrouwen, werken vaak in vuile, koude en onveilige verwerkingsfabrieken. Zij kunnen vaak amper voldoen aan de verplichte dagelijkse quota en verdienen nauwelijks genoeg geld om hun familie te onderhouden. In sommige verwerkingsbedrijven is toiletbezoek of toegang tot drinkwater beperkt en zwangere vrouwen worden op straat gezet. Ondernemers die in zo’n context zaken doen, kunnen een positieve bijdrage leveren. Dan moeten zij wel bewust sturen op respect voor mensenrechten en duurzaamheid, in lijn met de Global Goals.”