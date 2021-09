Supermarkten verkopen steeds meer duurzame voeding

Consumenten kochten in 2020 voor 21 procent meer aan duurzaam voedsel in supermarkten dan in 2019. Voor gangbare voeding was de toename bijna 7 procent. Door de coronamaatregelen verschoven uitgaven aan voeding van foodservice, zoals de horeca, naar supermarkten. Hier bovenop was sprake van een extra omzetgroei van duurzame voeding in supermarkten. Koffie en thee waren de grootste stijgers in het duurzame supermarktsegment. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2020 van Wageningen University & Research en het CBS, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Supermarkten, foodservice (onder meer horeca en catering) en biologische speciaalzaken zijn de belangrijkste afzetkanalen voor duurzame voeding in Nederland. De uitgaven aan duurzaam voedsel in supermarkten zijn bepaald met scannerdata van producten met een keurmerk. In 2013 was 8 procent van de supermarktomzet aan voeding duurzaam. Vanaf 2015 loopt dit aandeel jaarlijks op: tot 12 procent in 2016, 17 procent in 2019 en 19 procent in 2020.

Grootste omzetgroei duurzame koffie en thee in supermarkt

Door het grotendeels wegvallen van horecabezoek ten gevolge van de coronamaatregelen daalde de totale omzet van duurzame koffie en thee in 2020 met 19 procent. Daar staat tegenover dat de thuisconsumptie van deze producten fors steeg. Koffie en thee hadden met 34 procent de grootste omzetgroei van alle duurzame productgroepen in de supermarkt (er was géén omzetgroei van gangbare koffie en thee). De besteding aan duurzame thee in de supermarkt steeg zelfs met 75 procent.

Ook duurzame aardappelen, groenten en fruit, brood, granen, koek en gebak, eieren en zuivelproducten laten een omzetgroei zien van om en nabij 30 procent. De omzetontwikkeling van gangbare, niet-duurzame producten was veelal lager, soms zelfs negatief (zoals eieren, met een omzetdaling van 27 procent).

Vaker duurzame variant van kant-en-klaar en diepvrieseten

Door de sluiting van de horeca in 2020 aten en dronken mensen noodgedwongen meer thuis. De uitgaven in de supermarkt aan duurzame diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden stegen in 2020 met 53 procent (de omzet van de normale, niet-duurzame varianten daalde met 3 procent). Daarnaast werd 56 procent meer uitgegeven aan duurzame conserven, diepvriesgroenten en –fruit (14 procent meer aan de niet-duurzame producten).

Rundvlees was het enige duurzame product met een omzetdaling in 2020: bijna 13 procent minder dan een jaar eerder.