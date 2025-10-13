Jumbo Mieremet in Den Haag biedt als eerste supermarkt in de regio een snellaadvoorziening aan. Het betreft twee parkeerplekken die zijn gereserveerd op het parkeerterrein van het winkelcentrum dat in totaal 140 parkeerplekken bevat. De innovatieve installatie combineert een 400 KW DC-snellader met batterij-opslag. Binnen een half uur kunnen twee auto’s volledig opgeladen worden. Het traject is gerealiseerd door Kroon Energie in samenwerking met Boltainer en Dynapods. Hiermee zet Jumbo Mieremet een belangrijke stap in de verduurzaming van mobiliteit en retail.

De locatie aan de Volendamlaan beschikt sinds kort over twee snellaadplaatsen. Hiermee markeert Jumbo Mieremet een unieke positie, aangezien er in Den Haag nu in totaal twee snellaadlocaties aanwezig zijn. EV-rijders kunnen in 30 minuten hun auto volledig opladen. Het systeem is modulair gebouwd en biedt dus ruimte voor uitbreiding in de toekomst.

Franchisenemer investeert in duurzaamheid en service

Franchisenemer Kjeld Mieremet runt al 11 jaar Jumbo Mieremet, die wekelijks 20.000 klanten ontvangt. Toen hij ongeveer een jaar geleden werd benaderd door Giovanni Smit, van Kroon Energie, om snellaadpalen bij de supermarkt te plaatsen, was hij direct geïnteresseerd. Het plan was eerst niet uitvoerbaar, omdat het parkeerterrein eigendom was van de VvE, die geen toestemming gaf. In februari 2025 veranderde dit: de eigenaar van het winkelcentrum verkocht een deel van het terrein, waardoor Jumbo Mieremet 20 parkeerplekken kon aankopen. Daarmee kwam de weg vrij om het project samen met Kroon Energie uit te voeren.

“Voor mij stond gemak voor de klant voorop,” vertelt Mieremet. “In de buurt was geen publieke snellader, dus dit voegt echt iets toe. Natuurlijk speelt duurzaamheid mee, maar service staat bovenaan. Dat de laadpalen ook door omwonenden gebruikt kunnen worden, maakt het nog waardevoller voor de wijk.”

Technische innovatie: eerste in zijn soort

De installatie bestaat uit een 400 kW DC-snellader en twee BBOLT batterijen met in totaal een capaciteit van 430 kWh en vermogen van 200 kW. Daarmee kunnen twee auto’s tegelijk laden (200 kW per auto) of één auto op vol vermogen (400 kW). Overdag is er voor Jumbo Den Haag geen ruimte om klanten rechtstreeks vanaf het net te laten laden. De benodigde stroom wordt dan geleverd vanuit de batterij, die wordt opgeladen op momenten dat er vanuit de winkel minder vraag naar stroom is. Volgens Orlando de Jonge, CEO van Boltainer, is de combinatie van batterij en snellader een doorbraak. “De batterij voorkomt stroompieken en laadt zichzelf op als stroom goedkoop is. Daardoor kunnen auto’s altijd op hoog vermogen laden, ook wanneer het net dat niet aankan, en wordt het voor winkels aantrekkelijk om laadpunten te plaatsen.”

Volledige ontzorging

Deze aanpak is speciaal ontwikkeld om ondernemers zoals Kjeld Mieremet van Jumbo Den Haag te ondersteunen bij verduurzaming zonder extra complexiteit. Kroon Energie fungeert als totaalinstallateur en ontzorgt de ondernemer volledig. Terwijl de franchisenemer zich kan blijven richten op het runnen van de supermarkt, verzorgt Kroon Energie samen met lokale partners het hele traject: van haalbaarheidschecks en vergunningen tot subsidies en maatwerkadvies. Dankzij hun Single Point Of Contact-aanpak krijgt de ondernemer een toekomstbestendige, modulair opgebouwde oplossing, waarbij alle technische en organisatorische taken uit handen worden genomen en ondersteund door hun brede expertise en partnernetwerk.

Voor de omgeving betekent de snellaadvoorziening een belangrijke toevoeging: ook passanten en buurtbewoners kunnen hier terecht. Voor klanten van Jumbo betekent het gemak, snelheid en de mogelijkheid om tijdens het laden boodschappen te doen.

Jumbo-eigenaar Mieremet is zeer positief over de samenwerking: “De samenwerking met Kroon Energie, Boltainer en Dynapods verliep uitstekend. De plannen waren helder, de begeleiding volledig ontzorgend en de uitvoering zorgvuldig voorbereid. Als franchisenemer zou je gek zijn als je niet op dit aanbod ingaat.” Ook klanten en buurtbewoners zijn positief over de snellaadvoorziening. De laadplekken worden inmiddels gebruikt en vaak gecombineerd met een winkelbezoek. Financieel verwacht Mieremet dat de investering binnen vijf jaar is terugverdiend, al benadrukt hij dat dit niet de hoofdreden was.

Retail als sleutelspeler in laadinfrastructuur

De installatie geldt als pilotproject en kan een blauwdruk worden voor andere Jumbo-franchisenemers en retaillocaties. Snelladen is in opmars: Nederland telt nu zo’n 3.000 snelladers, maar de verwachting is dat dit richting 2030 groeit naar 10.000. “Retail wordt een sleutelspeler in de laadinfrastructuur,” legt Giovanni Smit uit. “Consumenten willen gemak, en zakelijke rijders zijn verplicht over te stappen op elektrisch. Wij zorgen dat ondernemers daarop kunnen inspelen met een totaaloplossing die modulair en toekomstbestendig is.” Mieremet sluit zich daarbij aan: “Ik zie snelladen als een voorziening die op termijn een vaste plek krijgt bij supermarkten, mits de locatie daarvoor geschikt is. Mijn advies aan collega’s: kijk serieus naar de mogelijkheden, maar wees geduldig en leer van de eerste resultaten.”