Als duurzame voorloper in de supermarktsector is boodschappen-app Crisp vandaag met 109 punten B Corp gecertificeerd. Daarmee is Crisp onderdeel van een streng gecontroleerde internationale beweging van duurzame bedrijven, die naast een winstoogmerk ook sociale en ecologische impact nastreven. Waar de B Corp certificering een erkenning is van een duurzaam én financieel gezond bedrijfsmodel, ziet Crisp het als startschot om de ecologische impact nog verder te vergroten. Crisp kondigt als eerste supermarkt een concrete doelstelling aan die de landbouwtransitie stimuleert: de beoogde overgang naar meer natuurinclusief boeren in Nederland. In 2030 moet minstens 30% van de verkochte groenten en fruit van Crisp afkomstig zijn van regeneratieve boerderijen.

B Corp: nieuw in de Europese supermarktsector

Met het B Corp certificaat voldoet Crisp aan de hoge, internationale norm van onafhankelijk non-profitinstituut B Lab, dat bedrijven toetst op het gebied van sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en milieuprestaties. Om in aanmerking te komen voor de B Corp certificering, moet een bedrijf minimaal 80 punten in de B Impact Assessment scoren. Met 109 punten is de online supermarkt onderdeel van een beweging van organisaties die sociaal en duurzaam ondernemen als prioriteit zien, zoals Tony’s Chocolonely, Patagonia en Dille & Kamille. Michiel Roodenburg, medeoprichter van Crisp, ziet het worden van een B Corp als een waardevolle bevestiging van wat het bedrijf al sinds de oprichting doet voor een smaakvoller voedselsysteem: “Het feit dat we onze B Corp certificering instappen met een score van 109 punten is een erkenning van onze unieke positie in de sector. We hopen dat B Corp een basisvereiste wordt voor alle supermarkten. Het helpt de toekomstbestendigheid van de industrie, omdat het bijdraagt aan transparantie en inzicht geeft in hoe we onze sociale en ecologische prestaties nog verder kunnen verbeteren.”

Voedselproductie met natuurherstel

De B Corp certificering vormt voor Crisp een startschot om de ecologische prestaties nog verder te vergroten. Als eerste supermarkt in Nederland neemt Crisp initiatief om boeren te helpen om regeneratieve landbouw rendabel en schaalbaar te krijgen, door oogst te helpen verwaarden naar de consument. In Nederland zorgt de landbouw voor ongeveer 60% van de stikstofuitstoot en verlies van biodiversiteit. Waar de intensieve landbouw met bestrijdingsmiddelen en zware bodembewerking de aarde uitput, werken regeneratieve boeren met een focus op bodemherstel, zonder chemische bestrijding, zware landbouwmachines of kunstmest. Crisp is als enige supermarkt vertegenwoordigd bij Boeren Natuurlijk, een landelijk samenwerkingsverband op initiatief van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijven netwerk van Nederland. Het collectief wordt gesteund door partners als Naturalis, Wageningen Universiteit, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurlijke landbouw als het nieuwe normaal

De eerste vier afnamecontracten met regeneratieve boerderijen zijn inmiddels getekend. Het zijn stuk voor stuk boeren die ook onderdeel zijn van het collectief Boeren Natuurlijk. Zij pionieren met landbouwmethodes die voedselproductie combineren met natuurherstel. De groene asperges, rabarber en het zachte fruit van permacultuur boerderij Schevichoven, piepers van familie Klompe Landbouw, de knolgroenten, pompoenen en penen van strokenteler Zonnegoed en de bladgroenten, komkommers en kolen van boerderij Botmas liggen vanaf deze maand op het digitale schap. Roodenburg: “Waar duurzaamheid bij traditionele supermarkten vaak gaat over het verminderen van negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact. Met de boeren maken we vaste prijs- en volumeafspraken om bestaanszekerheid te stimuleren. En als klant krijg je lokaal, kraakvers en onbespoten groenten en fruit aan huis geleverd, door heel Nederland en Vlaanderen.”