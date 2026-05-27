In lijn met de toezeggingen die het deed tijdens zijn Capital Markets Day 2023, kondigt Equans, een wereldleider in de energie- en dienstensector en een dochteronderneming van de Bouygues Group, aan dat het op 18 mei de verkoop van Equans Infra & Mobility (I&M) heeft afgerond. I&M was de entiteit die de concessies voor laadstations voor elektrische voertuigen in Nederland beheerde.

De koper van I&M is een entiteit die wordt gecontroleerd door DigitalBridge en Aberdeen Investments. Zij zullen doorgaan met het aantrekken van financiering om de groei van het bedrijf te versnellen in een snel veranderende marktomgeving.

Deze desinvestering maakt deel uit van het strategisch plan van Equans, dat op 23 februari 2023 werd gepresenteerd tijdens de Capital Markets Day en dat de verkoop van activa-gerelateerde activiteiten omvat. Zoals eerder aangekondigd, behoudt Equans zijn expertise en blijft het diensten verlenen op het gebied van installatie en onderhoud van laadstations voor elektrische voertuigen aan zijn B2B-klanten.

In Nederland genereert Equans in 2025 een omzet van meer dan € 1,4 miljard en is het een belangrijke partner in de decarbonisatie van industrie en steden. In deze markt zal Equans zich volledig richten op zijn kernactiviteit: het ondersteunen van bedrijven en lokale overheden bij het behalen van hun decarbonisatiedoelstellingen door middel van hoogwaardige energie- en digitale diensten.