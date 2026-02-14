Het Green Key en Duurzaam Gastvrij Uitreikingsevent 2026 vond op woensdag 11 februari 2026 plaats bij de unieke locatie Omnisport in Apeldoorn en was een groot succes!

“We kijken terug op een geslaagd uitreikingsevent op de unieke locatie Omnisport Apeldoorn.” De dag werd geopend door Erik van Dijk en Naomi Bugter van Libéma. Tijdens diverse inspirerende workshops kwamen actuele en relevante thema’s aan bod. Daarnaast was er de mogelijkheid om een rondleiding te volgen door Omnisport Apeldoorn. Op de inspiratiemarkt maakten deelnemers kennis met duurzame producten en diensten uit de Green Etalage.

Een hoogtepunt van de dag was de keynote van Richard Kuijpers. Hij liet zien hoe robots vandaag de dag al succesvol worden ingezet en hoe deze technologie nú al bijdraagt aan efficiëntere en duurzamere bedrijfsvoering.

De feestelijke afsluiting bestond uit de uitreiking van de Green Key en Duurzaam Gastvrij certificaten 2026 aan alle aanwezige certificaathouders. Een bijzonder moment was de overhandiging van het eerste Green Key certificaat van de dag aan Omnisport Apeldoorn, uitgereikt door één van de robots van Richard Kuijpers.

Bekijk de foto’s van het uitreikingsevent, de workshops en de leveranciers van de inspiratiemarkt op de uitreikingspagina.