Mkb’ers krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen voor verantwoord ondernemen. De Subsidie Verantwoord Ondernemen MKB (SVOM) blijft open tot dinsdag 3 november 2026, 15:00 uur CET (Nederlandse wintertijd). Ook stijgt het totale budget naar € 525.000.

Meer budget voor subsidies van € 10.000

Door de verlenging is er extra budget voor 30 subsidies van € 10.000 beschikbaar.

De extra ruimte volgt op de aankondiging van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over meer steun voor mkb’ers bij verantwoord ondernemen.

Het budget voor subsidies van € 5.000 is volledig vergeven en wordt niet meer aangevuld.

Waarvoor gebruikt u de subsidie?

SVOM biedt subsidie voor activiteiten die helpen bij due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Dit betekent dat u onderzoekt welke risico’s er zijn voor mens en milieu in uw internationale waardeketen. Daarna kijkt u hoe u deze risico’s voorkomt, beperkt of stopt.

U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor:

het maken en invoeren van internationaal MVO-beleid;

een risicoanalyse van uw waardeketen;

gesprekken met leveranciers of andere betrokkenen;

het opzetten van een klachtenmechanisme.

Uw activiteiten duren maximaal 6 maanden.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot dinsdag 3 november 2026, 15:00 uur CET (Nederlandse wintertijd). Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bekijk de voorwaarden van SVOM en bereid uw aanvraag voor.