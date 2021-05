Studio Anneloes bouwt nieuwe duurzame huisvesting op Business Park Amsterdam Osdorp

Heembouw is gestart met de werkzaamheden voor het nieuwe duurzame onderkomen van Studio Anneloes op Business Park Amsterdam Osdorp, een gebiedsontwikkeling van SADC en gemeente Amsterdam. Het Nederlands dameskledingmerk is uit haar huidige huisvesting in het World Fashion Centre gegroeid. Op de nieuwe locatie op een kavel van ca. 6.900 m2 komt een kantoor, een magazijn en een showroom. Naar verwachting zal het pand in het voorjaar van 2022 worden opgeleverd.

Jan-Willem van Loon, Directeur Studio Anneloes: “We kijken er enorm naar uit om intrek te gaan nemen in het nieuwe pand. Het wordt echt een heel mooi pand in een prachtige natuurlijke omgeving. Het zal een inspirerend effect hebben op onze medewerkers en we zullen er vol trots onze retailpartners kunnen ontvangen.”

Studio Anneloes is sinds de oprichting vijftien jaar geleden door Anneloes van der Heijden en Jan-Willem van Loon van een tweemanszaak uitgegroeid tot een grote speler op de Nederlandse damesmodemarkt met momenteel 35 werknemers. Het nieuwe onderkomen van Studio Anneloes ligt op een zichtlocatie langs de S106 op een karakteristieke kavel aan het water en beslaat bij elkaar bijna 4.200 m2: circa 1.600 m2 kantoren, 600 m2 showroom en 2.000 m2 magazijn. Maar het pand is zo ontworpen dat ook verdere groei in de toekomst mogelijk is.

Heembouw Architecten maakte het ontwerp waarbij het belangrijk was dat ook het pand de ‘Studio Anneloes-sfeer’ ademt, zodat gebouw en collectie elkaar versterken. De kleding staat centraal in het pand: de showroom ligt in het hart van het gebouw, en heeft veel visuele relaties met de kantoren.

Durk van Loon, Directeur Heembouw Kantoren: “Het ontwerpteam van Heembouw heeft vol passie en plezier gewerkt aan dit bijzonder fraaie en duurzame gebouw. Het sluit naadloos aan bij de unieke identiteit van Studio Anneloes. Het was een feestje om met het team van Studio Anneloes te werken. We kunnen niet wachten om het ontwerp nu echt te gaan realiseren.”

Duurzaamheidsfilosofie in kleding en gebouw



Studio Anneloes besteedt vanuit haar duurzaamheidsfilosofie veel aandacht aan duurzame productie en een lange levensduur van haar kleding. Deze filosofie komt ook in het gebouw terug. Zo zijn de gevels van het kantoor opgetrokken uit houtskeletbouw en bekleed met Neolife. Dit is een houtcomposiet dat voor 92% uit hout bestaat, een biobased materiaal is en 100% recyclebaar.

Ook het terrein wordt duurzaam ingericht. Waar bestrating nodig is, wordt zoveel mogelijk halfopen bestrating toegepast om zo regenwater op de kavel beter vast te houden. De parkeerplekken krijgen grastegels. Daarnaast sluit het landschapsontwerp aan op de omgeving met inheemse plantensoorten. Het dak van het magazijn wordt voorzien van PV-Panelen, ruim voldoende om het gebouw energieneutraal te maken.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het klimaat op de werkvloer, zowel in het kantoorgedeelte als in het magazijn. Door het hele gebouw wordt, meer dan gebruikelijk, geventileerd voor een comfortabel klimaat met voldoende verse lucht. Grote glasvlakken in de kantoren zorgen voor veel daglicht en mooi uitzicht vanaf de werkplek. In het magazijn zorgen grote glazen puien en een lichtstraat in het dak voor daglicht en uitzicht, waarmee een prettige werkomgeving voor de magazijnmedewerkers wordt gecreëerd.

Vijf keer de aarde rond

Jan-Willem van Loon: “We weten exact de footprint van elk kledingstuk dat we maken, maar straks ook exact de footprint van het nieuwe pand. In beide gevallen wordt deze zo laag als mogelijk gehouden. Door bijvoorbeeld circulair beton toe te passen in plaats van traditioneel beton, besparen we maar liefst 24.000 kg CO2. Ter vergelijking: met een gemiddelde benzineauto kun je hiermee vijf keer de aarde rond rijden. Maar ook de hierboven genoemde maatregelen, laadpalen voor elektrische auto’s, aansluiting op de bronwarmte, de warmtepomp en ledverlichting dragen daaraan bij.”

Rob Wijnen, Salesmanager SADC: “We zijn er trots op dat een bedrijf als Studio Anneloes zich op Business Park Amsterdam Osdorp gaat vestigen. Niet alleen omdat het business park door de ligging geschikt is voor fashionbedrijven, maar vooral ook omdat Studio Anneloes net als wij een grote duurzaamheidsambitie heeft, dat zichtbaar door Heembouw Architecten is verwerkt in het ontwerp van haar gebouw tot aan haar eigen bedrijfsvoering.”