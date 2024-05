Het studententeam van de TU in Delft presenteerde op 8 mei in De Grote Kerk in Den Haag het nieuwe ontwerp van de Eco-Runner voor het eerst aan het publiek. In slechts negen maanden heeft het team het voor elkaar gekregen om efficiëntie en veiligheid te combineren in niet enkel een waterstofauto maar ook een auto voor in de stad.

‘Gewoon’ kunnen tanken, de motor starten, de auto op slot doen, zijn een paar van de 1301 eisen waar een auto volgens de RDW aan moet voldoen om legaal de weg op te mogen. ‘We kunnen niet wachten om straks de weg op te kunnen om een wereldrecord te vestigen om met één waterstoftank de langste afstand af te leggen op de route van de Elfstedentocht,’ zegt Max van der Werff, van Eco-Runner Team Delft.

Het vorige Eco-Runner Team zette in 2023 het wereldrecord scherp op een afgesloten testbaan. Dit jaar laten de studenten zien dat de toekomst met waterstofauto’s mogelijk is met het rijden op de openbare weg.

Om de veiligheid van de auto te verhogen, zodat deze mee kan doen aan het dagelijkse verkeer, hebben de ingenieurs allerlei features aan de auto toegevoegd zoals deze ook in een normale auto te vinden zijn. Zo heeft de auto een verbeterde verlichting, is het waterstofsysteem veiliger gemaakt, heeft hij nu spiegels en een sproeisysteem, en kan voor het eerst met slechts een draai van de sleutel de motor worden gestart.

Verder heeft de Eco-Runner nu ook een platte voor- en achterkant, waar het nummerbord straks komt te hangen. De studenten hebben echter ook geprobeerd om zoveel mogelijk efficiëntie te behouden, door op elke gram te besparen zodat het totale gewicht slechts 170 kilogram is, en door de aerodynamica te verhogen, waarvoor nog een extensie is toegevoegd aan de buitenkant van de auto om de luchtweerstand te verminderen.

Luka Jelic en Gido Baggerman, beiden ingenieurs uit het team, gingen in op de fases van het ontwerp, de bouw en het testen. Luka Jelic: ‘Digitalisering bleek onmisbaar in het integrale ontwerp van ons project. De simulaties in de Siemens software kwamen erg goed overeen met het gedrag en prestaties van de werkelijke auto.’ Gido Baggerman vult aan: ‘Vooral bij zo’n strak tijdschema is een ‘first time right’ echt cruciaal.’ Ook ging het team verder in op de huidige ontwikkelingen rondom waterstof aldus Max: ‘Er zijn grootse plannen voor de rol van waterstof in een duurzame toekomst en nu is het tijd voor actie.’

Voordat de waterstofauto het nummerbord kan ontvangen, volgen er nog een aantal vervolgtesten na de onlangs behaalde statische test. In de statische test werd gekeken of er aan de statische eisen voldaan is, zoals de hoogte van de lampen of de grootte van de spiegels. Hierna volgt een waterstoftest, een EMC test en een dynamische test. Bij die laatste zal de auto gaan rijden en wordt onder andere de remafstand, draaicirkel en de maximum snelheid en vermogen getest.

Wanneer de testen zijn behaald, verwacht het team Delft eind juni te vertrekken naar Friesland. Het team zal hier een poging doen het bestaande wereldrecord te verbeteren door 3 dagen lang dag en nacht op de wegen langs de Elfstedentocht 10 rondes (2.056 kilometer) te rijden op minder dan anderhalve kilogram waterstof. Het team zal de efficiëntie van de Eco-Runner bewijzen door het bestaande wereldrecord van Toyota (bijna 1.300 kilometer) ruimschoots te verslaan.