Struyk Verwo Infra zet samen met transportpartner BREYTNER/H.N. Post & Zonen een vervolgstap in het verduurzamen van het transport van haar bestratingsmaterialen en introduceert zero-emissie vervoer op dagelijkse basis.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2025 het goederenvervoer in de dertig tot veertig grootste Nederlandse steden emissievrij moet zijn. Ook zware dieselvoertuigen moeten over op elektrische varianten om de zogeheten zero-emissiezones nog in te mogen komen. In 2021 startten BREYTNER/H.N. Post & Zonen en Struyk Verwo Infra al een pilot met de allereerste 50 tons zware elektrische trekker en elektrische laad- en loskraan in Nederland. Dit leidt nu tot introductie van een unieke service in de branche: zero-emissie vervoer.

Zero-emissie transport onderdeel roadmap duurzaamheid

Peter Eikhout, directeur Logistiek & IT: “Wij zijn marktleider in publieke bestrating. Al vóór het Klimaatakkoord, de Green Deal en het Betonakkoord was duurzaamheid een strategische pijler. Zero-emissie transport is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van onze roadmap duurzaamheid. In de samenwerking binnen de betonketen kunnen we als voorloper het verschil maken. En gemeenten helpen met het realiseren van klimaatdoelstellingen. Het is een logische vervolgstap om nu het initiatief te pakken met de introductie van zero-emissie transport als extra service. Wij gaan voor inzet op de langere termijn.

Technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen binnen emissievrij transport gaan snel. Marie-José Baartmans, directeur BREYTNER/HN Post & Zonen: “De eerste pilot e-truck had een actieradius van 140 kilometer, dit bracht soms inzetbeperkingen met zich mee. De energiedichtheid van accupakketten is toegenomen waardoor we nu 250 tot 300 km kunnen rijden met zwaar bestratingsmateriaal. Daarnaast is er meer snellaadcapaciteit binnen Nederland gekomen waardoor je een groot deel van het land kunt bestrijken.”

Wat Baartmans opvalt is dat Struyk Verwo Infra uniek is in de positionering van de zeroemissie transport service binnen haar branche. “Dat toont visie en lef. In een vroeg stadium wordt kennis en ervaring opgedaan waarmee Struyk Verwo Infra juiste keuzes kan maken in de verdere opschaling van zero emissie transport in de aankomende jaren.”

Dagelijkse inzet in groot leveringsgebied

Hoofd Transportplanning Gertjan Visch vult aan: ‘Ik ben er trots op dat we deze nieuwe zeroemissie transport service aanbieden. Deze Volvo met zijn elektrische kraan gaat meedraaien in onze dagelijkse planning. Dat op zich is al uniek. Dankzij de verruimde kilometer range wordt het leveringsgebied een stuk groter. Vooralsnog richten we ons met leveringen op de regio Amsterdam – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht. Ik ben benieuwd welke gemeenten ook duurzame voorlopers zijn en zero-emissie vervoer meenemen in hun projecten. ”