Signify bevoorraadt haar regionale klanten met haar allereerste elektrische vrachtwagen. Met het duurzaam transport vanaf Signify’s magazijn het Flight Forum in Eindhoven in Nederland naar haar regionale klanten vermindert Signify de CO2-uitstoot met 56 ton per jaar.

Mijlpaal

Signify lanceert vandaag met trots deze ‘stille kracht’ die wordt opgeladen met hernieuwbare elektriciteit. “Een mijlpaal voor ons bedrijf. Signify heeft een sterke duurzame ambitie en hierbij kijken we naar de hele keten. Dit sluit aan bij onze ambitieuze Net Zero-doelstelling voor 2040, gevalideerd door Science Based Targets Initiative (SBTi). Logistieke emissies dragen voor 35% bij aan onze wereldwijde operationele CO2 voetafdruk, dus dat we nu een eerste stap zetten in de verduurzaming van het nationaal transport is een opmaat naar meer schone kilometers” zegt Maurice Loosschilder, Head of Sustainability van Signify.

Prachtige samenwerking

In samenwerking met Einride is het volledige ecosysteem ontwikkeld om de switch naar duurzaam transport mogelijk te maken. Hierbij speelt Einride’s intelligent freight mobility platform een centrale rol tussen Signify en Einride. De dagelijkse transport opdrachten en de aansturing van de elektrische vrachtwagen en laadinfrastructuur komen digitaal samen in het platform. Inzicht en transparantie worden zo gecombineerd met de wens van Signify om bij te dragen aan een beter milieu door het vergroenen van het transport aan haar klanten.

Duurzame Service

“Wij willen onze klanten de beste service leveren en dat op een zo duurzaam mogelijke manier. We zijn voortdurend op zoek om onze supply chain activiteiten verder te optimaliseren voor meer efficiëntie, het milieu zo min mogelijk te belasten en verspilling te minimaliseren. Dat gaat uiteraard ook over schoner transport. Ik ben blij dat we nu de volgende stap hebben gemaakt om het fysieke vervoer naar onze klanten te verduurzamen”, verklaart Paul van den Brink, Transport Operations Director van Signify.

Over Science Based Target initiative

De Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen de Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi is gelanceerd in 2015 en definieert en promoot best practices bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en beoordeelt onafhankelijk de doelstellingen van bedrijven.

Over Einride

Einride ontwerpt, ontwikkelt en implementeert technologieën voor vrachtmobiliteit om de overgang naar duurzaam transport te versnellen. Het platform omvat geconnecteerde elektrische en autonome zware bedrijfsvoertuigen, laadinfrastructuur en een intelligent vrachtbesturingssysteem. Einride, opgericht in 2016, werd in 2019 het eerste bedrijf ter wereld dat een autonoom, elektrisch voertuig op de openbare weg exploiteerde. Vandaag de dag exploiteert Einride een van de grootste vloten van zware elektrische vrachtwagens die Global Fortune 500-bedrijven in acht markten bedienen.