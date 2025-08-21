Tijdens SAIL Amsterdam introduceren Vattenfall en Feenstra een fossielvrije generator: de Aquastroke. De generator draait niet op diesel, maar op een mix van water en bioalcohol en levert stille, schone en krachtige stroom, met een veel schonere verbranding dan conventionele generatoren.

De Aquastroke-generator werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf MayMaan en werkt op dezelfde manier als conventionele verbrandingsmotoren. Waar dieselgeneratoren fossiele brandstof nodig hebben, gebruiken deze generatoren een mengsel van 70 procent water en 30 procent bioalcohol. Er zullen twee generatoren te zien zijn bij de stand van Vattenfall: een werkend exemplaar en een showmodel. Een derde generator zal elders stroom produceren voor SAIL.

Uitstoot aanzienlijk omlaag

De Aquastroke-motor is uitgerust met een gepatenteerd brandstofsysteem met een hoge compressieverhouding. De motor is ontworpen om schoner en efficiënter te verbranden dan conventionele dieselgeneratoren, met lagere emissies. Er zijn geen roetfilters nodig of toevoegingen zoals AdBlue die de motor schoonhouden. Onafhankelijke tests moeten deze prestaties bevestigen.

Nardi Polak, Head of Supplier Innovation bij Vattenfall: “Elke dag worden in het hele land dieselgeneratoren ingezet om te voorzien in de behoefte aan stroom op locatie. Door een fossielvrije variant in te zetten helpen we om onze samenleving minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, om het elektriciteitsnet te ontlasten en klimaatdoelen te halen.”

Diverse toepassingen mogelijk

De Aquastroke is een zogenoemde off-grid stand-alone-toepassing. De generatoren hebben geen aansluiting op het net nodig en kunnen overal en op verschillende manieren worden ingezet: als laadpu nt voor elektrische personenwagens en vrachtwagens, als energiebron voor bedrijven waarvoor de komende jaren geen netcapaciteit beschikbaar is, maar ook als bron om pieken in de elektriciteitsvraag op te vangen.

Vattenfall en Feenstra zijn in een vergevorderd stadium om deze techniek op de Europese markt te brengen.

Jasper Brinkman, Innovatiemanager bij Feenstra: “Duurzaam is steeds vaker doorslaggevend bij de oplossingen die Feenstra biedt, zowel achter de voordeur bij bewoners als bij grotere klanten, zoals verschillende voetbalstadions. Deze oplossing biedt kansen en kan op termijn mogelijk bijdragen aan off-grid oplossingen voor woonwijken. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Feenstra.”

CO2-negatief beton

De betonnen platen waar de generatoren op worden geplaatst, zijn gemaakt van CO2-negatief beton. Dankzij nieuwe productiemethoden kan het beton meer CO2 opslaan dan gebruikt wordt voor de productie ervan.

Cement is verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Vattenfall is een partnership met het Duitse Bton aangegaan om die uitstoot te verlagen.

Foto’s: Vattenfall/Joni Israeli