Stientje van Veldhoven lanceert Green Deal ‘Circular Festivals’ op ADE Green

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven lanceerde vandaag tijdens ADE Green de Green Deal ‘Circular Festivals’. De Green Deal is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Green Events International. De deelnemende festivals committeren zich gezamenlijk aan het delen van kennis en het ontwikkelen van circulaire oplossingen voor de internationale evenementenindustrie.

De aangesloten Nederlandse festivals zijn Amsterdam Open Air, Best Kept Secret, DGTL, Down the Rabbit Hole, Eurosonic-Noorderslag, Into the Great Wide Open, Lowlands, Mañana Mañana, Milkshake, North Sea Jazz, Vierdaagse Feesten en Zwarte Cross. Zij worden vergezeld door de Europese festivals Boardmasters (UK), Body & Soul (IE), Boomtown (UK), Lollapalooza Berlin (DE), Roskilde (DK), Shambala (UK) en We Love Green (FR).

Circulair in 2025

De festivalorganisaties willen gezamenlijk de internationale standaard zetten voor duurzaamheid in de evenementenindustrie. Zij streven naar circulariteit in 2025, met als doel hiervoor oplossingen te ontwikkelen die door andere festivals – wereldwijd – kunnen worden toegepast. De Green Deal is uniek; voor het eerst komen zoveel internationale koplopers hiervoor samen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W): “Voor onze planeet en voor een gezonde toekomst moeten we minder grondstoffen gebruiken en veel meer hergebruiken. Circulariteit is de toekomst. Samen kunnen we het verschil maken, dus laten we onze krachten bundelen en onze kennis delen.” Paul Schurink van Green Events International vult aan: “Samenwerking is de sleutel tot hoognodige verandering in de manier waarop we met energie, water, voedsel, mobiliteit, plastic en ander materiaal omgaan. En met een gezamenlijk aantal festivalbezoekers van meer dan drie miljoen per jaar kunnen we een enorme impact maken.”

ADE Green

Het decor van de lancering was ADE Green; de subconferentie tijdens Amsterdam Dance Event, ADE Green startte zeven jaar geleden met een kleine groep internationale pioniers. Inmiddels is de conferentie uitgegroeid tot dé plek waar de internationale industrie jaarlijks samenkomt, om elkaar te inspireren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, sociale verandering en innovatie.