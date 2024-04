Stichting RIONED, de kennisautoriteit en koepelorganisatie op het gebied van stedelijk waterbeheer, introduceert de Morgencirculair-tool. Deze is te vinden op morgencirculair.nl en wordt ondersteund door STOWA. De tool begeleidt stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners bij circulair werken en het behalen van circulaire doelstellingen. Ook vermindert hij het gebruik van grondstoffen bij waterprojecten. Het betreft in eerste instantie een bèta-versie waarin de tool centraal staat. De volledig website met inspirerende praktijkervaringen gaat in het najaar live.

De tool is in eerste instantie voor stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners. Hij is echter ook prima te gebruiken binnen de bredere werkzaamheden van de grond-, weg- en waterbouw. Hoewel sommige gemeenten, waterschappen en provincies al goed op weg zijn met circulaire programma’s en de benodigde middelen en expertise hebben, zijn er ook die minder goed weten hoe ze circulariteit kunnen integreren in hun projecten. Met de tool wil Stichting RIONED gebruikers handvatten bieden om gemakkelijker tot circulaire resultaten te komen.

Hoe kan de tool helpen

Of het nu gaat om een nieuw project of een renovatie, de tool begeleidt gebruikers door verschillende fasen, van inventarisatie tot ontwerp en realisatie. Het 10R-model biedt hierbij het strategisch kader voor circulaire doelstellingen. Dit model, bestaande uit tien kernprincipes zoals ‘rethink’ (heroverwegen), ‘reduce’ (verminderen) en ‘recycle’ (recyclen), is ontworpen om efficiënter gebruik van hulpbronnen te bevorderen, afval te verminderen en duurzame producten en systemen te creëren. Het is een leidraad voor organisaties, beleidsmakers en individuen die streven naar een meer circulaire aanpak binnen hun projecten.

Hilde Niezen, directeur van Stichting RIONED, verklaart: “De nationale doelstelling is een volledig circulaire economie in 2050, met in 2030 halvering van het primaire grondstoffengebruik. In een circulaire economie bestaat er nauwelijks afval en worden negatieve milieueffecten zoals CO2-emissies voorkomen. Een circulaire economie draagt ook bij aan het verminderen van klimaatverandering. Stichting RIONED en STOWA vinden het belangrijk om stedelijk waterbeheerders en hun projectpartners te helpen en te stimuleren om circulair te werken. Deze tool draagt daaraan bij, niet alleen omdat hij een nieuwe manier van samenwerken tussen gebruikers introduceert, maar ook omdat praktijkvoorbeelden tussen gebruikers gedeeld kunnen worden.”

Over stichting RIONED

Stichting RIONED is dé kennisautoriteit en koepelorganisatie op het gebied van stedelijk waterbeheer. Het klimaat en de veranderende weersomstandigheden zijn de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. We signaleren uitdagingen, doen relevant onderzoek, stellen standaarden vast en we agenderen uitdagingen op de politieke agenda. Ook informeren we het land over het belang van stedelijk waterbeer. Zonder stedelijk waterbeheer geen schoon water en geen gezonde toekomst.