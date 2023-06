Stichting Positieve Impact is sinds gisteren een feit! Dit is de nieuwe naam waaronder Stichting Nederland CO2 Neutraal verder gaat. De nieuwe visie van de stichting is: “Het leven is veel leuker als je een positieve impact hebt. Zowel als organisatie als op persoonlijk niveau”.

Onder de oude naam heeft de stichting de afgelopen 10 jaar meer dan 40 events georganiseerd. Hier hebben zo’n 10 duizend personen afkomstig van verschillende organisaties aan deelgenomen. Met deze events heeft de stichting de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven een versnelling en positieve draai gegeven. Oprichter Thijs Lindhout benadrukt: “Duurzaamheid is al zo’n serieus thema, daarom was het vanaf het begin al onze missie om het leuk te maken. Dan is de kans veel groter dat je er mee aan de slag gaat!”

Inmiddels zijn er bijna 300 organisaties lid van de stichting. Hieronder vallen MKB bedrijven, grote corporaties en ook steeds meer overheden, zoals gemeentes. Het was echter tijd voor een nieuwe naam en visie.

“We staan voor een gezamenlijke uitdaging die groter is dan Nederland en CO2-reductie, en we streven liever naar positieve impact dan naar neutraliteit. We bevinden ons in een transitie waarin we anders gaan denken over begrippen als ‘winst’ en toegevoegde waarde. Dit geeft ons veel energie, en met onze krachtige en inspirerende evenementen willen we een katalysator zijn voor deze ontwikkeling,” aldus projectleider Sandy Bommeleyn.

De stichting pakt evenementen op een andere manier aan dan gebruikelijk bij zakelijke bijeenkomsten. In plaats van een hotel of congrescentrum, vinden de evenementen plaats in een theater, waarbij een cabaretier de afsluiting verzorgt en praat oprichter Thijs Lindhout, tevens theatermaker en inspirerend spreker, de dag aan elkaar.

Voor de leden van de stichting zal er nauwelijks iets veranderen. Sandy benoemt: “Deze nieuwe naam voelt voor ons als een logische aanpassing en past bij de weg die we al waren ingeslagen. Wel blijven we innoveren en op zoek naar manieren om maximale waarde te creëren voor de bedrijven en organisaties die lid zijn en onze bezoekers”.

Eerstvolgende event

Ben je zelf op zoek naar inspiratie om meer positieve impact te maken? Dan kun je je nu al aanmelden voor het komende event op 10 oktober, tevens de Dag van de Duurzaamheid. Het thema is dit keer ‘Duurzame Marketing’. Tijdens dit event zal ook de eindverkiezing plaatsvinden van de ‘MVO Manager van het Jaar 2023’. Door het aanschaffen van een kennismaakticket voor slechts €47 kun je deelnemen. Als je wilt profiteren van de vele voordelen die Stichting Positieve Impact biedt om je te helpen bij duurzaam ondernemen, overweeg dan om lid te worden!

Wat je o.a. kunt verwachten: