Stellantis blijft de transformatie in de autobranche aanjagen. Nu als de eerste autoproducent die de circulaire economie stimuleert door het ontwikkelen van duurzame premium motorolie, gemaakt van 100% gerecyclede oude olie. Deze duurzame olie, genaamd Quartz EV3R 10W-40, is in samenwerking met TotalEnergies Lubrifiants ontwikkeld. De olie is beschikbaar in Europa en is een aanvulling binnen de productlijn SUSTAINera RECYCLE, die recent is gelanceerd op het International Automotive Recycling Congress (IARC) van 19 juni 2024.

De strategieën voor de circulaire economie van Stellantis met de ‘4R’ (Reman, Repair, Reuse, Recycle) en van TotalEnergies Lubrifiants met ‘3R’ (Reduce, Reuse, Regenerate) komen in deze nieuwe duurzame motorolie samen. De strategieën zijn gericht op het verantwoord beheer van producten, die aan het eind van hun levensduur zijn, en van het daaruit voortvloeiende afvalbeheer. Onder de vlag van het gezamenlijke merk TotalEnergies Lubrifiants – SUSTAINera wordt Quartz EV3R 10W-40 op de markt gebracht. Deze samenwerking is weer een belangrijke stap in het langdurige strategische partnerschap tussen TotalEnergies Lubrifiants en Stellantis.

Compromisloze prestaties

Voor de motorolie Quartz EV3R 10W-40 heeft het R&D-team van TotalEnergies Lubrifiants een premium en innovatieve motorolie met synthetische technologie voor de circulaire economie ontwikkeld, met gebruik van 100% hoogwaardige geregenereerde basisoliën. Die voldoen aan de kwaliteitsnormen van SUSTAINera, aan de prestatie-eisen van veel autoproducenten en bieden dezelfde prestaties als een equivalent op basis van nieuwe oliën. De motorolie Quartz EV3R 10W-40 vermindert slijtage tot 46% t.o.v. de slijtagelimieten van de branche1 en verbetert de zuigerreinheid met tot 20% vergeleken met de formule voor nieuwe basisolie2.

Premium duurzame motorolie

Quartz EV3R 10W-40 heeft een CO2-voetafdruk die tot 50% lager is dan de vorige generatie Quartz 7000 10W-40, gemeten van productiestart tot aan de verwerking van afgedankte olie. Bij het proces wordt gebruik gemaakt van afvalolieën van hoge kwaliteit uit verschillende bronnen. Ook de verpakking past bij het streven naar circulariteit. De flacons van 1 liter en 5 liter zijn gemaakt van 50% gerecycled plastic die zelf 100% te recyclen zijn.

Breed inzetbaar en verkrijgbaar

Deze nieuwe olie is te gebruiken voor zowel benzine- als dieselmotoren van voertuigen van de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall onder de referentie PSA B71 2300 en wordt door veel andere producenten goedgekeurd. De olie is in Europa beschikbaar via alle gebruikelijke verkooppunten (Stellantis-netwerk, supermarkten, autospecialisten enz.). Via nieuwe technische ontwikkelingen wordt het aanbod van SUSTAINera-motorolie gaandeweg verder uitgebreid.

Alison Jones, Senior Vice President Global Circular Economy: “Binnen de duurzaamheidsinspanningen van Stellantis is deze door de producent goedgekeurde motorolie in samenwerking met TotalEnergies Lubrifiants weer een voorbeeld van onze innovatie voor een betere toekomst. Als onderdeel van onze SUSTAINera-serie van after-sales producten gelden de principes van de circulaire economie, waardoor afval uit de auto-industrie kan worden geregenereerd en hergebruikt.”

Pierre Duhot, Senior Vice President Lubricants & Specialities bij TotalEnergies vertelt: “TotalEnergies Lubrifiants heeft een langdurig partnerschap met Stellantis. Daarom zijn we erg trots op de lancering van Quartz EV3R 10W-40, het eerste product in de Quartz EV3R-serie, in nauwe samenwerking met SUSTAINera. We hebben ook veel vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen na onze recente overname van Tecoil, een Fins bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige opnieuw geraffineerde basisoliën (re-refined base oils, RRBOs)”.

SUSTAINera en circulaire economie

SUSTAINera vertegenwoordigt alle activiteiten rond de circulaire economie binnen Stellantis en verzorgt een duurzaam aanbod op het gebied van onderdelen & services van Stellantis. Het uitgangspunt is het bieden van duurzame, transparante en betaalbare producten en diensten, zonder in te boeten aan kwaliteit, en met respect voor het milieu door afval, het gebruik van grondstoffen en de CO2-voetafdruk te reduceren. SUSTAINera speelt een essentiële rol in de CO2-strategie van Stellantis met als doel in 2038 CO2-neutraal te zijn.

Ecodesign-aanpak van TotalEnergies Lubrifiants

Bij deze aanpak draait het om het identificeren van de CO2-voetafdruk gedurende de hele levenscyclus van producten van TotalEnergies Lubrifiants. Vervolgens worden de relevante manieren geïdentificeerd om de CO2-voetafdruk van motorolie-oplossingen te verlagen en CO2-neutrale oplossingen aan klanten te kunnen aanbieden. Door een speler te worden in de RRBO-productie garandeert TotalEnergies Lubrifiants het voortbestaan van de circulaire economie.

1 Sequence IVB-test

2 TDI3-reinigingstest