Van plastic afval weer grondstof maken. Dat is belangrijk in de circulaire economie. Deze ‘grondstof’ moet wel veilig zijn voor mens en milieu. Pyrolyse is een recyclemethode die bij steeds meer bij plastics toepast wordt. De olie die daarbij ontstaat is een grondstof voor nieuwe kunststoffen. Het RIVM heeft uitgezocht welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in pyrolyse-olie kunnen zitten. Deze kennis is belangrijk om de techniek veilig op grote schaal te kunnen toepassen. Het RIVM adviseert om meer metingen te doen naar ZZS in pyrolyse-olie en deze gegevens te delen.

De opkomst van pyrolyse

Pyrolyse is een techniek waarbij (kunststof)afval wordt verhit zonder zuurstof toe te voegen. De olie die hieruit ontstaat is een grondstof voor het maken van nieuwe kunststoffen. Deze chemische techniek is een aanvulling op mechanische technieken, zoals versnipperen of omsmelten. De techniek is nog in ontwikkeling.

Afvalverwerkers passen de pyrolyse-techniek steeds vaker toe. Dat heeft te maken met de Europese doelstellingen om gerecyclede grondstoffen te gebruiken voor nieuwe kunststoffen. Welke van deze technieken het meest bijdraagt aan de doelstelling voor de circulaire economie is niet onderzocht.

Het RIVM publiceerde eerder een onderzoek naar de pyrolyse van autobanden.

Van afval naar grondstof

Om pyrolyse-olie voor nieuwe kunststoffen te maken is het plastic afval van huishoudens en bedrijven op dit moment het meest geschikt. Pyrolyse-olie is volgens de wet nog afval. Om te kunnen bepalen of pyrolyse-olie geen afval meer is, moet het onder meer voldoen aan eisen voor de veiligheid.

Het RIVM maakte op basis van de wetenschappelijke literatuur en interviews met betrokkenen een overzicht van welke chemische stoffen in het plastic afval kunnen zitten. Ook onderzocht het RIVM welke ZZS in de pyrolyse-olie verwacht worden.

Bij het pyrolyseproces ontstaan Zeer Zorgwekkende Stoffen

Uit het onderzoek blijkt dat er ZZS in het plastic afval zitten. Een deel van deze ZZS zal tijdens pyrolyse worden afgebroken, maar er kunnen ook nieuwe ZZS ontstaan. Het RIVM maakte een overzicht van ZZS die naar verwachting in pyrolyse-olie aanwezig zijn. Dit overzicht kan veranderen als er meer meetgegevens beschikbaar komen.

De olie wordt nabehandeld om stoffen te verwijderen die het productieproces van nieuwe kunststoffen kunnen verstoren. Bijvoorbeeld stoffen waar chloor in zit. Deze nabehandeling is ook belangrijk is om ZZS te verwijderen. Welke concentraties van ZZS daarna nog in de pyrolyse-olie achterblijven, is niet bekend.

Aanbeveling

Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Het RIVM adviseert Rijkwaterstaat om de lijst van verwachte ZZS én het advies om deze te meten, op te nemen in de Handreiking ‘Einde-afval voor pyrolyse-olie’. Deze handreiking ondersteunt bedrijven en vergunningverleners.