De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) moedigt het gebruik aan van emissieloos materieel in de bouw. Doelen voor een schonere leefomgeving en stikstofuitstoot verminderen, komen onder andere door deze subsidie dichterbij. Dat blijkt uit het nieuwste rapport met realisatiegegevens van de SSEB.

Cijfers en trends

Het rapport presenteert de cijfers en trends voor de SSEB en gaat over alle aanvragen die ondernemers in 2025 deden. De aanvragen van 2025 leveren naar schatting tot 2032 1,2 miljoen kilogram minder stikstofoxiden op. Daarnaast zorgen ze ook voor ruim 300.000 ton minder CO 2 . Waar relevant vergelijkt het rapport de nieuwe resultaten met die vanaf 2022. In dat jaar klopten ondernemers voor het eerst aan voor SSEB-subsidie.

Aanvragen in 2026

In 2026 kunnen ondernemers nog tot 30 oktober aanvragen. Wel zijn er op dit moment meer aanvragen ontvangen dan er budget is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit voor het ministerie van I en W. Voor laadinfrastructuur en haalbaarheidsstudies kunnen ondernemers nog wel SSEB-subsidie aanvragen.

Meer zwaarder materieel

Uit de aanvragen van de aanschafsubsidie (SSEB Aanschaf) blijkt een groeiende interesse in verduurzaming van de bouw. Het valt op dat:

steeds meer ondernemers subsidie aanvragen voor schoon bouwmaterieel; het aantal aanvragen groeide van ongeveer 1.000 in 2022 naar bijna 1.700 in 2025;

ondernemers in 2025 meer belangstelling hadden voor subsidie voor zwaarder bouwmaterieel (met een motorvermogen boven 130 kilowatt);

bouwbedrijven het meest zelfstandige batterijpakketten aanvroegen op hun bouwplaats, in plaats van via aansluiting op het stroomnet. .

Aanschaf, retrofit en innovatie

De SSEB heeft niet alleen subsidie voor aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines. Er is ook budget voor het emissieloos of emissiearm maken door ombouw (retrofit) van bestaande bouwmachines. Verder is er geld voor innovatie in emissieloos bouwen.

Interesse in verduurzaming bouw groeit

“Bij de innovatieprojecten valt op dat 4 ervan zich richten op laadoplossingen en 6 projecten op machines. Denk aan torenkranen, een wiellader en een tractor. Eén project mikt op goedkopere productie’, zegt Ana-Rosa Schröder. Zij is adviseur bij het innovatieprogramma bij RVO. “Dit sluit aan op de algemene trend: verduurzaming van zwaarder materieel en bijpassende laadoplossingen en het opschalen van goedkopere productie van de bouwmachines.”

Gezonde leefomgeving