Duurzaam baggeren: provincie Utrecht zet in op waterstof en elektrisch materieel

De provincie Utrecht werkt de komende jaren steeds duurzamer aan het onderhoud van sloten en watergangen. Samen met aannemer Jos Scholman wordt het baggerwerk stap voor stap emissieloos uitgevoerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van elektrisch materieel en materieel dat rijdt op waterstof. Zo wordt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof verder teruggedrongen.
Baggerwerkzaamheden op waterstof
Met de start van de nieuwe raamovereenkomst is een grote stap gezet richting emissieloos baggeren. De verduurzaming van het materieel wordt de komende jaren verder uitgebreid. In 2025 zijn de werkbussen, schuifboot en tractor met kieper overgegaan op waterstof of elektriciteit. Volgend jaar volgt de combireiniger, in 2027 de overslagkraan. Vanaf 2028 wordt het baggerwerk volledig uitgevoerd met elektrisch materieel of op waterstof.
Minder uitstoot
Met deze aanpak draagt de provincie bij aan de ambitie om werkzaamheden aan de wegen en vaarwegen van de provincie duurzamer uit te voeren. Naast een forse vermindering van de CO₂-uitstoot zorgt emissieloos materieel ook voor minder uitstoot van stikstof en fijnstof.
Voor de voer- en werktuigen op waterstof wordt uitsluitend gebruikgemaakt van 100 procent groene waterstof. Deze wordt geproduceerd met een eigen waterstofinstallatie van de aannemer en vervolgens ook getankt bij een eigen waterstoftankstation. Door daarnaast steeds meer voertuigen en werktuigen te vervangen door elektrische varianten, neemt de uitstoot verder af.