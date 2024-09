Van 2023 tot 2024 steeg de wereldwijde vraag naar groen talent met 11,6%, maar het aanbod met slechts 5,6%. Dit verschil betekent dat de groene talentenkloof niet alleen groeit, maar zelfs versnelt. De oproep tot actie is duidelijk: we moeten de pool van groen talent verdubbelen tegen 2050 of we riskeren onze duurzaamheidsdoelstellingen in gevaar te brengen. Dit blijkt uit de ‘2024 LinkedIn Climate Talent Stocktake’.

Nu organisaties wereldwijd steeds meer streven naar duurzaamheid, stijgt de vraag naar groen talent explosief. In 2023 waren 7,3% van de vacatures op LinkedIn voor functies die groene vaardigheden vereisen. Dit jaar steeg dat aantal tot 7,7%. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Saoedi-Arabië, Noorwegen en Zwitserland leiden in de vraag naar groene vaardigheden, met een indrukwekkende groei in Portugal (71,3%), het Verenigd Koninkrijk (46%), Costa Rica (40%), Singapore (27,1%) en Luxemburg (27%).

Het voordeel van groene vaardigheden

Werknemers met ‘groene’ vaardigheden en ervaring in groene banen zijn veelgevraagd en hebben een aanzienlijk grotere kans om aangenomen te worden. Wereldwijd hebben werkzoekenden met groene vaardigheden of titels een 54,6% hogere aanwervingskans dan de totale beroepsbevolking. In de Verenigde Staten wordt 80,3% meer groen talent aangenomen dan de rest, in Ierland 79,8% en in het Verenigd Koninkrijk 72%. Zelfs in landen waar het aantal groene vacatures is gedaald, zoals Finland en Nederland, blijven kandidaten met groene vaardigheden positief opvallen.

Dat wijst erop dat er twee dingen gebeuren. Ten eerste concurreren werkgevers om groen talent dat al een groene baan heeft. Eerder onderzoek toont aan dat 80% van de werknemers die een groene baan aannemen groene vaardigheden of eerdere groene werkervaring heeft. Het wegkapen van talent is een manier om op korte termijn het tekort aan talent op te vullen, maar het lost de groeiende talentkloof niet op die nu moet worden aangepakt om meer werknemers in de groene talentenpool te krijgen om aan de groeiende behoefte op lange termijn te voldoen. Ten tweede suggereert het ook dat kandidaten met groene vaardigheden meer kans maken op een job dan kandidaten zonder deze vaardigheden, zelfs als de vacature niet expliciet groene vaardigheden vereist.

Zelfs in landen waar de vraag naar groen talent recent is gedaald, blijft het aantal wervingen van groen talent boven het gemiddelde. In Finland en Nederland, waar tussen 2023 en 2024 het aandeel vacatures waarvoor minstens één groene vaardigheid vereist is, respectievelijk met 43,8% en 20,1% is gedaald, is de kans dat groen talent wordt geworven meer dan twee keer zo groot als ander talent om te worden aangenomen. Zelfs wanneer vacatures groene vaardigheden niet expliciet vermelden, vinden werkgevers deze vaardigheden aantrekkelijk.