Station-based autodelen nog nooit zo populair als in 2021

De deelauto’s van Greenwheels waren nog nooit zo populair als in 2021. Het bedrijf dat deelauto’s aanbiedt op vaste locaties door heel Nederland heeft inmiddels een vloot van bijna 2.300 auto’s. Met de toevoeging van twaalf nieuwe gemeenten in het afgelopen jaar zijn de deelauto’s nu in meer dan 135 plaatsen beschikbaar. Ook mocht het deelautobedrijf in het tweede coronajaar een flink aantal nieuwe gebruikers verwelkomen (+20%). Ook in 2022 blijft Greenwheels groeien. In het eerste kwartaal alleen al verwacht het deelautobedrijf ruim tachtig auto’s te plaatsen, waarvan een groot aantal elektrisch.

Greenwheels kijkt terug op een goed jaar. Nog nooit maakten zoveel mensen gebruik van de deelauto’s van het bedrijf als in 2021. De auto’s van Greenwheels staan verspreid door heel Nederland op een vaste locatie, waardoor de Greenwheels-auto altijd op dezelfde plek te vinden is. Dat heet station-based autodelen, een hele andere vorm van autodelen dan free-floating of zone-floating waarbij het voertuig op een vrije openbare parkeerplek staat. Station-based autodelen is populairder dan ooit, laten cijfers van Greenwheels zien.

Meer gebruik heeft positieve impact

In 2021 steeg het aantal autodelers bij Greenwheels met 20%, in lijn met voorgaande jaren. Nooit eerder had het bedrijf zoveel gebruikers in haar bestand als op 31 december 2021. Hoewel de aanmeldingen gedurende het hele jaar binnenstroomden, nam het aantal nieuwe gebruikers tijdens de maanden met de minste coronabeperkingen de grootste vlucht: juli, augustus en september. Een toename in het gebruik van deelvervoer heeft positieve gevolgen voor het milieu. Gezamenlijk bespaarden Greenwheels-rijders in 2021 maar liefst 24.500 ton CO2, het equivalent van 1,2 miljoen bomen. Onderzoek laat zien dat autodelers minder rijden dan reguliere autobezitters. In het geval van een Greenwheels-gebruiker zijn dat maar liefst 1.947 minder autokilometers op jaarbasis, blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffeng.* Wie kiest voor een deelauto maakt dus een bewuste en milieuvriendelijke keuze.

Recordaantal deelauto’s

Om te voldoen aan de stijgende vraag, voegde Greenwheels afgelopen jaar 236 nieuwe deelauto’s toe aan de vloot. Met een totaal van 2.270 komt een record van 2.300 deelauto’s in zicht. Een aantal van de nieuwe deelauto’s werd in gemeenten geplaatst waar al deelauto’s van Greenwheels rondreden. Amsterdam liep daarbij op kop. In de hoofdstad werden maar liefst 76 nieuwe auto’s geplaatst en groeide het klantenbestand met 22%. In Rotterdam was dit zelfs 27%. Naast de opmars in de vier grote steden – ook Utrecht en Den Haag groeiden in gebruikersaantallen, respectievelijk 23% en 24% – ziet Greenwheels ook daarbuiten de vraag naar deelauto’s toenemen. Het bedrijf plaatste in 2021 de eerste deelauto’s in onder meer Breukelen, Bunnik, Etten-Leur, Meppel en Katwijk aan Zee. Uit onderzoek blijkt dat per geplaatste Greenwheels-auto gemiddeld elf auto’s van straat verdwijnen.* Deelauto’s worden ook nog eens optimaler gebruikt dan privéauto’s. Waar de gemiddelde particuliere auto zo’n 23 uur per dag stilstaat**, rijden de Greenwheels-auto’s gemiddeld vijf uur per dag rond. De ‘drukste’ deelauto’s van het bedrijf zijn gemiddeld zelfs meer dan elf uur per dag onderweg.

Inzetten op elektrisch

Het bedrijf in autodelen, dat inmiddels al ruim 26 jaar bestaat, maakte in 2021 stappen in de verdere verduurzaming van de vloot door de toevoeging van twee typen elektrische auto’s: de Skoda CITIGOe en de Seat Mii electric. Er werden ruim vijftig elektrische auto’s geplaatst in 2021. Te herkennen aan hun witte kleur, in plaats van de rode benzineauto’s van Greenwheels. Directeur Andrew Berkhout: “Als grondlegger van autodelen in Nederland helpen we gemeenten om steden leefbaarder te maken. Onze belofte is een deelauto voor iedereen. Tegelijkertijd is onze ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. We zagen in 2021 al een verminderde CO2-uitstoot door het gebruik van zowel Greenwheels benzineauto’s als elektrische auto’s, maar door verder in te zetten op elektrisch deelvervoer, kan onze uitstoot in 2022 verder naar beneden. Dit jaar maken we het rijden in een uitstootvrije deelauto nog toegankelijker én aantrekkelijker.”

80+ nieuwe auto’s verwacht in eerste kwartaal 2022

Het nieuwe jaar is nog maar net van start, maar Greenwheels groeit door. In het eerste kwartaal van 2022 verwacht het bedrijf zeker tachtig nieuwe deelauto’s te kunnen plaatsen door het hele land. Daarvan is een groot deel elektrisch. Inwoners van onder meer Maastricht en Groningen zullen binnenkort hun eerste rit kunnen maken in een witte Greenwheels-deelauto. Berkhout: “De uitbreiding van tachtig deelauto’s in het eerste kwartaal betekent dat potentieel bijna 900 privéauto’s van straat verdwijnen. Minder stilstaande auto’s en meer ruimte op straat, dat is waar we ook in 2022 voor gaan.”

*Bron: Onderzoek Goudappel Coffeng december 2018. Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt, 001423.201812.R1.01

**Berekend aan de hand van gemiddeld aantal autokilometers van particuliere auto’s in 2020. Bron: CBS, 2020. https://www.cbs.nl/nl-nl/ visualisaties/verkeer-en- vervoer/verkeer/ verkeersprestaties- personenautos