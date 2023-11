Files, onvoldoende parkeerplekken, weinig ruimte voor groen en een gebrek aan schone lucht. Het zijn de gevolgen van te veel auto’s op en naast de weg. Eén van de oplossingen tegen het dichtslibben van Nederland is autodelen. Uit onafhankelijk onderzoek van advies- en verkeerskundig bureau Goudappel blijkt dat er de plaatsing van een Greenwheels-deelauto 14 privéauto’s van straat haalt. De ruimte die dit in potentie oplevert is 156 voetbalvelden groot. Ook rijden gebruikers van deelauto’s bewuster: 86% rijdt minder dan 5.000 km per jaar en in meer dan de helft van de ritjes zit de bestuurder niet alleen in de auto.

Door de groei van de Nederlandse bevolking vormt de verkeersdrukte een steeds grotere uitdaging. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het inwoneraantal van de vier grootste Nederlandse gemeenten* in 2040 met zo’n 333.000 inwoners zal zijn toegenomen. 70% daarvan verplaatst zich dagelijks met de auto. Autodelen en andere vormen van deelvervoer zijn een essentieel onderdeel van de oplossing voor deze verdichtingsopgave. En dat gegeven blijkt de Nederlander steeds meer te omarmen. Uit het onafhankelijk onderzoek van Goudappel komt naar voren dat een Greenwheels-deelauto maar liefst 14 privéauto’s van straat haalt. In 2018 verving één Greenwheels-auto nog 11 privéauto’s. De belangrijkste motieven om een deelauto te rijden? Het is goedkoper en gemakkelijker dan het bezitten van een privéauto én het brengt je naar bestemmingen die niet te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Bewuste rijders

Gebruikers van deelauto’s leveren niet alleen in 30% van de gevallen hun privéauto in, ze rijden ook bewuster, blijkt uit het onderzoek: 86% rijdt slechts 5.000 km per jaar ten opzichte van de gemiddelde 10.000 km per jaar voor een privé-autobezitter. Hiermee bespaart iedere autodeler op jaarbasis 150 kg CO2. Ze gebruiken de auto enkel incidenteel en wisselen verder af tussen de fiets en het openbaar vervoer – autodelers nemen gemiddeld 84 keer per jaar de trein, dit is veel meer dan de gemiddelde automobilist, die 7 keer per jaar met de trein reist. Daarnaast wordt in privéauto’s aanzienlijk vaker solo gereisd dan in deelauto’s. Michiel Cuppen, CEO van Greenwheels: “De gemiddelde Greenwheels-rijder is op zoek naar gemak en de zekerheid van een auto én parkeerplek. Ons ‘station-based’ model, waarbij de deelauto een vaste plek heeft, sluit naadloos bij die wens aan.”

156 voetbalvelden meer vrije ruimte

We hebben in Nederland 10 miljoen auto’s en 1,8 parkeerplaats per auto. Auto’s nemen een enorm groot deel van de openbare ruimte in beslag. Buurten slibben hierdoor niet alleen op de weg, maar ook naast de weg dicht. Cuppen: “Zonde, want die ruimte kan ook worden ingezet voor meer groen of speeltuinen.” Per station-based deelauto komt in potentie 300 m² aan ruimte vrij. Reken je dit door naar de totale vloot Greenwheels-deelauto’s in Nederland, dan betekent dit een totaal oppervlak van 780.000 m². Dit staat gelijk aan 156 voetbalvelden. Deelauto’s zijn daarom een belangrijke manier om buurten toegankelijk en leefbaar te houden.