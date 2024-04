Hoewel het gebruik van deelauto’s in de lift zit en veel gemeenten erop inzetten, bestaan er nog best wat vooroordelen over. Deelautoaanbieder Greenwheels liet onderzoek doen en ontdekte dat we positief zijn over autodelen én dat autobezitters de kosten van een eigen auto consequent te laag inschatten. Nederlanders willen maximaal €250 per maand uitgeven aan hun auto, terwijl de daadwerkelijke kosten neerkomen op €340 à €675 per maand.

Mindset vormt de sleutel

De voornaamste redenen waarom mensen een eigen auto verkiezen boven autodelen? Een gevoel van vrijheid en flexibiliteit (74%) en omdat hij er altijd staat (64%). Slechts 15% kiest voor een eigen auto omdat er geen OV of deelvervoer in de buurt is. Michiel Cuppen, CEO bij Greenwheels: “Er komen opvallende vooroordelen over deelvervoer in de onderzoeken naar boven: het zou duurder zijn, je zou niet altijd weten of de auto beschikbaar is en je moet mogelijk ver lopen. Terwijl dit niet strookt met de realiteit: de kosten voor een eigen auto liggen vaak hoger dan voor een deelauto. En in grote steden, waar de parkeerplekken schaars zijn, staat in iedere buurt wel een deelauto. Het ligt dus eerder aan de mindset dan aan de deelauto.” Het Rotterdamse bedrijf wil er de komende jaren alles aan doen om Nederland juist te informeren én de vooroordelen over autodelen uit de lucht te krijgen.

Deelauto pakt goedkoper uit

Over de kosten van een gewone auto versus een deelauto bestaat het opvallendste misverstand:

De perceptie is geregeld (onterecht) dat een deelauto kostbaarder is dan een eigen auto. Terwijl we de kosten van een eigen auto (€340 à €675 per maand, aldus het NIBUD) consequent lager inschatten dan ze daadwerkelijk zijn.

Tot 10.000 km/jaar is de deelautogebruiker vrijwel in alle gevallen goedkoper uit dan de autobezitter.

Wat we maximaal uit willen geven aan een eigen (middenklasse) auto per maand? Dat is €250 – wat niet strookt met het daadwerkelijke bedrag dat een huishouden aan een auto kwijt is.

Daarnaast wil 71% van de respondenten helemaal niets betalen voor een parkeerplaats terwijl een gemiddelde parkeervergunning €142,60 euro per jaar kost.

Per deelauto 14 auto’s minder op straat

Gebruikers van deelauto’s en eigen autobezitters koppelen autodelen overall aan iets positiefs: ‘groen’ en ‘goed doen’. De grootste ergernissen van mensen die een eigen auto bezitten: het zoeken naar een parkeerplek (21%), het betalen van de vaste lasten (21%) en naar de garage moeten voor onderhoud (18% – zaken die met een deelauto wegvallen). Het gegeven dat de privéauto maar 5% van de tijd in gebruik is, tegen 21% bij een Greenwheels-deelauto, is nog niet algemeen bekend. Terwijl de impact van deze cijfers enorm is: met één deelauto haalt Greenwheels gemiddeld 14 privéauto’s van de weg. Cuppen: ”Waarom het belangrijk is om op deze manier te werken aan meer leefbaarheid in buurten? Onder meer het groeiende fileprobleem, hevige parkeerproblemen in steden en ruimtegebrek. De stijgende populariteit van deelvervoer zorgt dat inwoners mobiel blijven zonder 95% van de tijd een parkeerplek bezet te houden. Ruimte die ook kan worden gebruikt voor groen, een speeltoestel of woonruimte.”