Sinds de opening in mei weten veel mensen uit Zwolle en omgeving de Statiegeld Retourshop aan de Van der Capellenstraat te vinden, met gemiddeld 30.000 ingeleverde statiegeldverpakkingen per week in de eerste maand. De locatie vormt een aanvulling op bestaande inleverpunten in de stad, verlaagt de druk op deze punten en maakt het inleveren van statiegeldverpakkingen gemakkelijker en efficiënter. Wethouder Paul Guldemond bracht vandaag een bezoek aan de winkel voor de officiële opening en onderstreept het belang van laagdrempelige inleverpunten in de stad.

Behoefte aan laagdrempelige inleverpunten

De eerste resultaten laten zien dat de winkel voorziet in een duidelijke behoefte. “We weten bij Verpact dat we het inleveren van statiegeldverpakkingen zo makkelijk mogelijk moeten maken. We zien dat mensen vaker inleveren als dat eenvoudig en toegankelijk kan. Statiegeld Retourshops spelen daarin een belangrijke rol. Met gemiddeld 30.000 ingeleverde verpakkingen per week zien we dat de Statiegeld Retourshop in Zwolle in korte tijd goed wordt gevonden door bezoekers uit de stad en de regio. Dat bevestigt dat er behoefte is aan extra, laagdrempelige inleverpunten naast de supermarkt. We bouwen daarom stap voor stap verder aan een landelijk netwerk van Statiegeld Retourshops,” aldus Bianca Lambrechts, directeur Operations van Verpact, waar Statiegeld Nederland onderdeel van is.

We maken het graag zo makkelijk mogelijk om flesjes en blikjes in te leveren. Want hoe eenvoudiger dat is, hoe sneller mensen het ook doen. Deze Statiegeld Retourshop helpt daarbij en wordt nu al goed gevonden door Zwollenaren. Dat is mooi, zo zorgen we samen voor minder afval en een schoner Zwolle.”

Bulkmachine en contante uitbetaling

De winkel is ingericht om het inleveren van statiegeldverpakkingen zo praktisch mogelijk te maken. Bezoekers kunnen gebruikmaken van een bulkmachine die tot 100 flesjes en blikjes tegelijk verwerkt, naast twee reguliere innameautomaten waarin verpakkingen één voor één kunnen worden ingeleverd. Het statiegeld kan vervolgens op verschillende manieren worden uitgekeerd: contant, via Tikkie of als donatie aan het goede doel Bio Vakantieoord. Daarnaast is er in de winkel gelegenheid om de handen te wassen.

Wethouder Paul Guldemond, Bianca Lambrechts (Verpact) en Youry Bredewold (Bio Vakantieoord).

Statiegeld Retourshop Zwolle. © Slanephotography

Over Verpact

Verpact zorgt ervoor dat verpakkingen in Nederland – na gebruik – op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt, ook via het statiegeldsysteem. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Verpact speelt een centrale rol in het circulair maken van de verpakkingsketen, met als ideaal dat elke oude verpakking weer een nieuwe verpakking wordt. Hiermee worden kostbare grondstoffen in de keten behouden, zwerfafval en microplastics verminderd en de impact van verpakkingen op het milieu beperkt. Statiegeld Nederland is onderdeel van Verpact.